(Last Updated On: 22 février 2024)

Entre Volvestre et Comminges Le Coeur Bio porte une bio indépendante à Carbonne à et à Montesquieu-Volvestre. Au 1 chemin de l’industrie à Carbonne, le magasin le Le Coeur Bio est immanquable à l’entrée de la ville au bord de l’A64 (sortie 27). Sur le toit du magasin des panneaux solaires alimentent l’enseigne en électricité. A l’intérieur sur 300m2, on retrouve tous les rayons pour faire toutes ses courses avec des produits bio exclusivement, et locaux autant que possible. Dans cette boutique chaleureuse en construction bois, on regrette parfois avec nostalgie la petite épicerie bio sur la route de l’Arize. Le nouveau magasin est notablement plus spacieux, mais l’ambiance étriquée de l’ancien magasin manque parfois. Pour autant ce déménagement était sûrement indispensable pour gagner en visibilité, et ce d’autant plus qu’en face dans la zone ultra-commerciale, une nouvelle enseigne bio va ouvrir ses portes. Au royaume de l’hyper profit, le commerce bio ou pas est sans pitié et sans égard pour ceux qui se battent pour des valeurs bien plus que pour des produits.

Entre Volvestre et Comminges Le Coeur Bio porte une bio indépendante

Ils sont de plus en plus rares, ces petits magasins bio indépendants souvent installés depuis des décennies dans des petites villes comme Carbonne. Désormais, toutes les enseignes bio de réseau s’installent fièrement dans les zones commerciales périphériques. Alors le challenge de Rose Dreezen et de son équipe est d’autant plus remarquable que son emplacement est stratégique sans venir étoffer la zone commerciale d’en face. Car pour rester indépendant, il faut se battre sur les approvisionnements, sur la communication et sur les prix pour attirer et fidéliser les consommateurs de produits bio. Loin des grandes déclarations, la consommation de produits bio reste marginale et les pratiques commerciales des grandes enseignes tendent à banaliser l’engagement militant originellement associé. Aussi, dans les enseignes bio et indépendantes comme Le Coeur Bio on met du coeur à l’ouvrage pour animer le magasin au delà du remplissage du panier de courses bio. Au coeur du magasin bio de Carbonne, on retrouve régulièrement des animations pour présenter des produits, des producteurs locaux, et chaque premier samedi du mois le désormais célèbre atelier cookies.

Une nouvelle enseigne bio à Carbonne

L’indécence est sans limite quand il s’agit de gagner toujours plus d’argent. Alors que depuis des décennies Le Coeur Bio satisfait les consommateurs du Volvestre et du nord du Comminges, dans la zone commerciale va ouvrir un nouveau magasin So.Bio. Comme à Cazères à moins de 20 km de là, le gérant du magasin Carrefour Market enfile son tablier d’épicier bio avec l’enseigne du groupe So.Bio. Car n’oublions pas que So.Bio est une enseigne du groupe Carrefour. Ce même gérant peut sans scrupules endosser l’étiquette bio avec un magasin So.Bio à Carbonne et juste après agrandir son magasin Centrakor de produits discount de l’autre bout du monde. Tant que le bruit de la caisse retentit tous les soirs qu’importe les paradoxes. Gageons que les consommateurs et militants des produits bio resteront fidèle pour faire battre Le Coeur Bio pendant encore très longtemps.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…