Comment faire ses courses bio moins chères ? La consommation de produits bio souffrent toujours d’une même image de prix élevés. Les produits bio seraient plus chers. Hors ce n’est pas forcément le cas, et avec l’inflation dans les produits industriels, bon nombre de produits bio se retrouvent moins chers. Ce n’est pas surprenant quand on sait que la plupart des produits en supermarché subissent de nombreuses transformations. De plus ces produits se passent par de nombreux intermédiaires avant de se retrouver dans vos paniers. Les produits bio sont très peu transformés, ne contiennent que peu ou pas d’additif, et sont souvent vendus en circuit-court. Le rapport de force actuel entre Pepsico et Carrefour démontre bien que dans la grande distribution loin des préoccupations de la biodiversité, seule la marge compte. Dans le secteur de la bio, à côté des grandes enseignes du secteur ou des épiceries indépendantes, de nouveaux acteurs font leur place en vendant exclusivement en ligne. Ils s’appellent La Fourche, Kazidomi ou Greenweez et promettent de grosses économies. Qui sont ces nouveaux acteurs de la consommation bio ? Peut-on faire des économies en faisant ses courses bio sur internet ?

Les courses bio en ligne avec abonnement

La Fourche et Kazidomi fonctionnent sur le principe d’un abonnement mensuel de l’ordre de 5€/mois. Une fois abonné, on accède à une offre assez large de produits bio bien connus des magasins bio traditionnels. On retrouve des marques comme Moulin des moines, Tante Hélène, Cook, Lima, Vitamont, Papeco, …, mais aussi la marque distributeur de ces sites de courses en ligne. Sur le site de La Fourche un simulateur affiche fièrement les économies que vous pouvez réaliser en commandant toutes vos courses bio. Ainsi, il ne faut que quelques commandes pour rentabiliser votre abonnement. D’ailleurs une jauge sur le site de La Fourche indique le niveau de rentabilisation de l’abonnement. Et forcément une fois abonné, mieux vaut commander régulièrement chez eux que de batifoler de magasin en magasin. Attention tout de même, Kazidomi ne propose pas que des produits bio, mais des produits qu’ils considèrent aussi comme sain.

Les courses bio livrées à domicile

Outre des prix intéressants les sites comme La Fourche et Kazidomi, livrent toutes vos courses bio à domicile. On pourrait penser qu’à priori c’est loin d’être neutre en terme d’émission de carbone, mais cela se discute en fonction de votre éloignement du premier magasin bio. Surtout qu’en commandant en ligne via l’application mobile de La Fourche par exemple, il est facile de rajouter ses produits favoris dans le panier, et ainsi passer une commande assez exhaustive. Cela évite des déplacements bien souvent inutiles pour aller chercher tel ou tel produit, mais aussi les achats impulsifs en magasin. La livraison est offerte à partir de 69€ sur le site de La Fourche. Et les délais plutôt rapides. Enfin, testé et approuvé le service client pour les produits oubliés ou abîmés pendant le transport. Une fois signalé sur le site, en quelques minutes, vous recevez un bon d’achat en dédommagement. Il faut juste penser à prendre des photos de votre colis à la livraison.

Des produits en vrac sur les sites de courses bio en ligne

Quand on est soucieux de faire ses courses avec uniquement des produits bio, on s’inquiète aussi également en général de limiter ses déchets. Et cela commence par les emballages. Mais Greenweez, Kazidomi et La Fourche ont tout prévu en proposant une large gamme de produits en vrac (céréales, café, chocolat, pâtes, riz, farine, …). Certes on ne peut pas fonctionner avec ses propres contenants, mais dans le pire des cas les sachets kraft utilisés sont compostables. Et comme depuis le 1er janvier 2024, tous les foyers doivent trier et composter leurs biodéchets, la boucle est bouclés. Seule l’utilisation de bouteilles en verre consignées n’est pas possible. C’est à la fois regrettable et impossible à mettre en oeuvre.

Comment faire ses courses bio moins chères ?

Entre Greenweez qui appartient à Carrefour, Kazidomi qui réalise sa propre labellisation de produits, l’offre de La Fourche est beaucoup plus claire avec uniquement des produits bio. Les prix sur La Fourche sont clairement en deçà des prix proposés dans les magasins bio classiques. L’abonnement qui pourrait freiner certains consommateur est vite rentabilisé à condition de jouer le jeu évidement. La livraison à domicile ou en relais est tellement pratique. La Fourche propose également un mois d’essai sans abonnement. Cela permet de tester l’application, la livraison et le service client le cas échéant. Au final les courses bio en ligne offrent la possibilité de faire de vraies économies en privilégiant des produits issus de méthodes de production respectueuses du vivant. Pour compléter ses courses bio en produits frais il reste l’approvisionnement en direct et en local. Et bien sûr on garde bien en tête que la sobriété est de rigueur.

