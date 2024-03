(Last Updated On: 3 mars 2024)

100 patates pour La Fourche l’épicerie bio tel est l’objectif de chiffre d’affaire pour 2025 avec une nouvelle levée de fonds de 26,5 millions d’euros. L’opération est repartie entre un tour de table de 24 M€ auprès d’investisseurs professionnels et une levée participative (principalement auprès de ses clients) en obligations à hauteur de 2,5 M€. Dans un contexte de crise agricole, d’effondrement climatique, d’une baisse de la consommation bio, La Fourche n’est pas sur la paille comme d’autres acteurs du secteur. Les consommateurs veulent des produits français et de qualité, mais achètent des produits industriels hypertransformés dans les supermarchés. Depuis deux ans déjà, des supermarché bio de grandes enseignes ferment. Et pendant ce temps le site de courses en ligne de produits bio, La Fourche affiche une croissance insolente. Pourquoi un tel succès pour l’épicerie bio La Fourche ?

L’heure n’est pas à l’héritage pour l’épicerie bio La Fourche, mais à une nouvelle levée de fonds de 26,5 millions. L’opération est réalisée auprès d’Auraé, fond à impact français, mais aussi de ses investisseurs historiques ERVE et Anterra Capital. Ces fonds vont permettre à la start-up de continuer son développement en France, d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros et devenir rentable en 2025. Déjà entre 2022 et 2023 avec une croissance à 76%, le chiffre d’affaire est passé de 30 à 53 millions d’euros. Avec 110 000 clients adhérents et abonnés avec forcément des commandes récurrentes, La Fourche compte aussi généraliser la livraison zéro déchet sur tout le territoire. Enfin, la gamme de produits va s’élargir notamment autour des produits de marque La Fourche.

Pourquoi un tel succès pour l’épicerie bio La Fourche ?

Alors que les enseignes du marché de la bio peinent à attirer de nouveaux clients, notamment en appliquant les méthodes de la grande distribution, comment l’épicerie bio en ligne La Fourche se développe aussi vite ? Justement en se comportant comme la grande distribution les supermarchés bio aseptisent les valeurs qui motivent leurs clients. Si bien qu’aujourd’hui rien ne ressemble plus à un magasin bio qu’un autre magasin bio d’une autre enseigne. Les méthodes de ventes sont les mêmes que la grande distribution, la recherche de la marge conduit à des inepties écologiques, et les consommateurs les plus engagés n’y trouvent plus leur compte.

Si le magasin, l’enseigne, ne créent plus de valeurs, seuls le produit et son prix deviennent les vrais marqueurs. Et c’est justement ce que propose La Fourche avec son site de courses de produits bio en ligne. Les produits sont les mêmes que dans les réseaux de magasins bio, mais avec à des prix bien inférieurs. Forcément pour tous les français qui comptent à la fin du mois, mais qui ne veulent pas renoncer à leurs convictions, c’est déjà un argument majeur. La Fourche est d’ailleurs classée comme l’enseigne bio la moins chère.

Ensuite faire ses courses bio sur La Fourche s’avère particulièrement pratique. Tout d’abord l’application permet de remplir son panier au fur et à mesure de ses besoins. C’est la liste de courses en direct. Ensuite la livraison évite les déplacements, la déambulation dans les rayons, et le passage en caisse.

Surtout que maintenant La Fourche veut généraliser la livraison zéro déchet. Avec la plupart des produits nécessaires dans ses placards livrés par La Fourche, il ne reste plus qu’à remplir le réfrigérateur en produits frais locaux.

