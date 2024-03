(Last Updated On: 7 mars 2024)

Bene Bono la bio hors norme séduit clients et investisseurs avec l’annonce d’une levée de fonds de 10 millions d’euros. Quand un marché connait une crise existentielle, comme la distribution bio, de nouveaux acteurs viennent innover. D’un côté les réseaux de magasin bio se standardisent, se banalisent avec les supermarchés traditionnels, de l’autre des clients en plein questionnement, et désormais au milieu des startups dites de la foodtech qui viennent réconcilier les consommateurs avec les produits bio. Alors que l’épicerie bio La Fourche annonçait la semaine dernière une levée de fonds de 24,5 millions d’euros, c’est désormais le spécialiste de l’anti-gaspillage bio, Bene Bono qui annonce une opération à 10 millions d’euros. La startup Bene Bono, ex Hors norme, vient de convaincre les fonds AVP (AXA Venture Partners). 2050 (le fonds de Marie Ekeland et Olivier Mathiot), Stride VC et Project A de l’accompagner dans son développement en France, mais aussi en Espagne.

Bene Bono du bio moins cher

Depuis avril 2020 à l’initiative de Grégoire Carlier, Sven Ripoche et Claire Laurent, Bene Bono offre aux agriculteurs français et fabricants engagés de commercialiser leurs bons produits, qui seraient refusés par les circuits traditionnels. Des produits ne répondant pas aux standards, car même dans la bio aujourd’hui les clients des enseignes spécialisés veulent de la carotte formatée. Idem pour les produits un peu abîmé pendant le transport, que les clients rejettent, quand se n’est pas l’enseigne elle-même qui refuse. En adoptant les standards de la grande distribution, facing, tête de gondole, produits à marge, placing, … les magasins bio s’éloignent de leurs valeurs et abandonnent des produits avant ou à la livraison.

De l’autre côté, des clients fidèles de produits bio, savent qu’une carotte peut faire des torsions dans la terre. Ils savent également qu’une boite de conserve peut prendre un choc dans le camion. Ou qu’une date de consommation n’entame en rien la qualité d’un bon produit. C’est à ces consommateurs que Bene Bono s’adresse car ils savent que leur engagement impacte directement la lutte contre le dérèglement climatique. Alors quand cet engagement s’accompagne de quelques économies et de quelques facilités comme la livraison, ils se retrouvent à plus de 20 000 à commander régulièrement sur Bene Bono. Avec plus de 400 références engagées disponibles (alimentaire, hygiène, beauté et entretien), avec ces moyens financiers supplémentaires, Bene Bono compte bien encore élargir sa gamme de produits, et notamment sa marque propre. A l’instar des enseignes bio comme La vie claire ou le chouchou du moment La Fourche, la marque propre donne un nouveau souffle dans la consommation de produits bio.

