Offre combinée Luchon Tour de France 19 juillet 2025, train et télécabine prioritaire. À l’occasion du passage du Tour de France 2025, une offre exclusive est proposée aux passionnés de vélo et aux amateurs de montagne : une formule tout compris pour vivre l’étape du 19 juillet dans des conditions privilégiées, sans stress et en immersion totale dans les Pyrénées haut-garonnaises.

Cette offre combinée exceptionnelle inclut le train régional liO, l’accès aux remontées mécaniques et un accès prioritaire à la télécabine Crémaillère Express. Le tout au départ de Toulouse ou Montréjeau, pour une expérience fluide, confortable et inoubliable. Attention : cette opportunité unique est limitée à 250 places !

Le Tour de France à Luchon-Superbagnères

Le samedi 19 juillet 2025, la plus grande course cycliste du monde revient dans les hautes vallées de Haute-Garonne, avec une étape qui promet d'être aussi spectaculaire que décisive. Le peloton du Tour de France 2025 traversera des paysages de carte postale, gravira des cols mythiques, et offrira au public une journée de sport intense et d'émotion.

La station de Luchon-Superbagnères, perchée à 1800 mètres d’altitude, sera l’un des points forts de cette journée. Située dans un décor grandiose, elle est le théâtre idéal pour accueillir les spectateurs et offrir une vue imprenable sur les passages du peloton et les derniers efforts des coureurs.

Un départ facilité grâce au train liO

Finis les soucis de stationnement, les embouteillages ou la fatigue liée à la route ! Surtout que la circulation sera quasiment impossible au centre de Luchon. Aussi, grâce à cette offre combinée, vous embarquez à bord du train liO depuis Toulouse ou Montréjeau. Le trajet devient alors un moment de détente, propice à l’échange entre passionnés, en direction de la montagne.

Le train vous amènera jusqu’à Luchon, au pied des Pyrénées. À votre arrivée, tout est prévu pour que votre ascension vers la station soit fluide et rapide.

File prioritaire à la Crémaillère Express

Là où des centaines de visiteurs feront la queue pour accéder à la télécabine, vous bénéficierez d’un accès coupe-file réservé. C’est l’un des grands avantages de cette formule : monter sans attente dans la Crémaillère Express, l’ascenseur valléen qui relie Luchon à Superbagnères en seulement 8 minutes.

Le trajet en télécabine est en lui-même une expérience. Vous survolez la forêt, découvrez les premiers sommets, et apercevez déjà les infrastructures du Tour en place au sommet. Un moment suspendu, au sens propre comme au figuré.

Une journée 100 % plaisir au sommet de Luchon-Superbagnères

Une fois arrivé à Luchon-Superbagnères, tout est réuni pour vivre une journée d’exception :

Panorama spectaculaire sur les sommets du Luchonnais, avec l’Aneto en toile de fond

Ambiance festive et populaire garantie : animations, fan zones, restauration, produits locaux…

Proximité immédiate avec le passage des coureurs, selon la configuration de l’étape

Le site est vaste et permet à chacun de trouver son coin de paradis pour pique-niquer, suivre l’étape sur écran géant, ou se rapprocher des barrières pour encourager les cyclistes.

Une offre tout compris et écoresponsable

Proposée en nombre limité à 250 personnes, cette offre vise à désengorger les routes, limiter l’usage des voitures individuelles et favoriser les mobilités douces. C’est une initiative en phase avec l’engagement de Haute-Garonne Montagne pour un tourisme durable et responsable.

Elle comprend :

Aller-retour en train régional liO depuis Toulouse ou Montréjeau

Aller-retour en télécabine Crémaillère Express

File prioritaire pour l’accès à la télécabine

Un guide pratique de la journée, envoyé par mail

Et une surprise collector aux couleurs du Tour offerte à l’arrivée !

Le tarif est étudié pour rester accessible et permettre au plus grand nombre de profiter de cette journée inoubliable.

Informations pratiques

Date : Samedi 19 juillet 2025

Départs : Toulouse-Matabiau ou Montréjeau-Gourdan-Polignan (horaires précisés à l’achat)

Retour prévu en fin d’après-midi / soirée selon l’heure de fin de l’étape

Réservation obligatoire – Offre limitée à 250 participants

Offre combinée Luchon Tour de France 19 juillet 2025

Pourquoi choisir cette offre pour suivre la quatorzième étape du Tour de France 2025 entre Pau et Luchon-Superbagnères ?

Pour vivre le Tour de France au sommet , sans les contraintes logistiques.

, sans les contraintes logistiques. Pour profiter d’un accès rapide, réservé et confortable .

. Pour partager une journée exceptionnelle entre sport, nature et convivialité .

. Et pour contribuer à un tourisme plus vert et plus fluide, en limitant l’impact carbone.

Pourquoi ne pas en profiter pour passer le week-end à Luchon ? De nombreuses offres d’hébergements sont disponibles, du camping à l’hôtel, en passant par les résidences de tourisme. Profitez-en pour découvrir :