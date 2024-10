(Last Updated On: )

Tour de France 2025 Pau – Luchon-Superbagnères le 19 juillet 2025. Ce retour tant attendu sur les sommets luchonnais marque un moment historique, car cela fait plus de trois décennies que la célèbre station de Superbagnères n’a pas accueilli une arrivée d’étape. La dernière fois remonte à 1989, où le cycliste écossais Robert Millar avait décroché la victoire, précédant le mémorable duel entre Laurent Fignon et Greg LeMond. Cette année-là, Fignon s’était emparé du maillot jaune, offrant un moment légendaire dans l’histoire du cyclisme. On attendait une étape Muret – Luchon-Superbagnères, finalement le peloton arrivera de Pau via le col de Peyresourde. Pour cette quatorzième étape du Tour de France 2025, la reine des Pyrénées verra la vie en jaune.

Tour de France 2025 Pau – Luchon-Superbagnères le 19 juillet

Cette étape s’annonce comme l’une des plus prestigieuses de cette édition. Partant de Pau, le peloton aura sur son chemin quatre cols emblématiques : le Tourmalet (19 km à 7,4 %), l’Aspin (5 km à 7,6 %), le Peyresourde (7,1 km à 7,8 %) et enfin l’ascension vers Luchon-Superbagnères (12,4 km à 7,5 %). La station de Haute-Garonne, absente depuis 36 ans en raison de la fragilité des ponts environnants, récemment renforcés, signe ainsi un retour historique dans le parcours du Tour. Qui pour succéder au Britannique Robert Millar, vainqueur en 1989 sur les pentes de Superbagnères ?

Luchon et le Tour : Une histoire de passion

Luchon est un lieu emblématique du Tour de France, et cette nouvelle étape promet d’attirer l’attention sur les Pyrénées Haut-Garonnaises, avec deux arrivées à Peyragudes et Superbagnères. En 2024 déjà, le col de Menté avait accueilli les coureurs, mais le retour à Superbagnères revêt une saveur particulière. Avec la remise en service du train à crémaillère express et la rénovation de la route, tout est prêt pour que cette ascension soit un moment fort du Tour 2025.

Au lendemain d’une contre-la-montre en montagne de 11 km entre Loudenvielle et Peyragudes, les jambes seront lourdes sur les pentes de Superbagnères. Les écarts seront forcément conséquents à l’arrivée en altitude à Luchon-Superbagnères.

