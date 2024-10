(Last Updated On: )

Luchon Aneto Trail du 4 au 6 juillet 2025 dans les Pyrénées Haut-Garonnaises avec l’ouverture des inscriptions le 7 décembre prochain. En 2025, Pyrénées le Luchon Aneto Trail revient pour sa treizième édition. En 2024, ils étaient 3400 traileurs de 20 nationalités différentes sur les pentes pyrénéennes. Le Luchon Aneto Trail fait désormais des plus grandes courses de trail en France, et certainement le plus grand trail des Pyrénées. Avec Luchon Aneto Trail, le Triathlon de Luchon, le Tour de France (à Superbagnères en 2025), la reine des Pyrénées cultive son image sportive avec la station de Superbagnères. Il faut dire que la cité thermale dispose de solides atouts pour attirer les sportifs sur tous les terrains. Car on vient à Luchon pour la randonnée, l’escalade, le vélo, le VTT, le ski, les raquettes et tous les sports que l’on peut pratiquer toute l’année en dehors de la montagne.

Luchon Aneto Trail du 4 au 6 juillet 2025

Pour la treizième édition du Pyrénées Luchon Aneto Trail, huit courses seront au programme. Pour les amatrices et amateurs d’ultratrail, c’est l’Ultra LAT long de 85 km, avec 5300 mètres de dénivelé positif avec le port de Vénasque, le lac d’Oô, et Superbagnères. La route 3404 c’est 65 km et 4400 mètres de dénivelé. Le lac d’Oô vous invite sur 40 Oô pour 42 km et 2600 mètres de dénivelé positif. La Vénasque compte elle 45 km et 2800 mètres de dénivelé. Si vous aimez le lac d’Oô et le port de Vénasque, ne choisissez pas et lancez vous sur les deux en deux jours, c’est le Lat Challenge 2×40. Sinon vous avez la K-Bour un semi marathon à la luchonnaise. Et enfin la Dika pour découvrir le trail en 10 km.

Les inscriptions sont ouvertes du 7 décembre 2024 (midi) au 1er juin 2025 (minuit) sur le site du Pyrénées Luchon Aneto Trail.

Alors maintenant, on enfile ses chaussures de trail préférées, on se prépare pour la course de son choix.

Crédit photo : Lat

