(Last Updated On: )

Luchon pour les vacances de Noël c’est la destination incontournable

pour vivre pleinement les fêtes de fin d’année dans un cadre exceptionnel. Quelques jours à Nöel à Luchon c’est un peu le cliché des films de Noël à la montagne. De belles illuminations, de la musique de Noël dans les rues, des boutiques décorées, des concerts classiques, une gaufre bien chaude avec son chocolat chaud de La petite liégeoise, … avec un peu de neige le tableau est presque idéal pour Noël à Luchon. Ainsi, le coup d’envoi des festivités de Noël à Luchon sera donné le 7 décembre avec les illuminations tant attendues. La ville revêtira son habit de lumière, transformant ses rues, ses monuments et ses allées en un écrin scintillant. L’allée d’Étigny, en particulier, offriront une promenade magique, idéale pour les familles et les amoureux. Les décors lumineux, et la douce musique dans les rues, apporteront une ambiance chaleureuse et festive, plongeant petits et grands dans l’esprit de Noël.

Le marché de Noël : un lieu incontournable

Le marché de Noël de Luchon, ouvert pendant toutes les vacances, s’installera sur la place Joffre. Avec ses chalets en bois, il accueillera des artisans locaux et producteurs régionaux proposant des cadeaux uniques : créations artisanales, produits du terroir, décorations festives et bien plus. Voilà, une halte parfaite pour trouver des cadeaux originaux tout en soutenant l’économie locale.

Concerts de Noël au Théâtre du Casino

Cette année, Luchon enrichit encore son programme festif avec quatre concerts exceptionnels au Théâtre du Casino, les 20 et 21 décembre 2024. Ces événements promettent d’être des moments d’émotion et de partage, dans le cadre majestueux et historique de ce lieu emblématique. Une occasion rêvée de s’immerger dans la magie de Noël grâce à des performances musicales enchanteresses.

Pour plus de détails, consultez notre article dédié : Concerts de Noël à Luchon les 20 et 21 décembre 2024 au Théâtre du Casino.

Préparer ses cadeaux dans les boutiques de Luchon

Au-delà du marché, les boutiques locales offrent un éventail d’options pour les cadeaux de Noël. De l’élégance des vêtements pour adultes et enfants, aux souvenirs typiques et créations artisanales, les commerces luchonnais sauront répondre à toutes vos envies. Flânez dans l’allée d’Étigny et laissez-vous inspirer par la diversité des propositions pour faire plaisir à vos proches.

Séjourner à Luchon pour une expérience unique

Pour profiter pleinement des festivités, les visiteurs peuvent séjourner dans des établissements de charme comme la Villa Luchonnaise ou dans des chalets modernes offrant confort et authenticité. Situés à proximité du centre-ville ou dans des lieux paisibles entourés de nature, ces hébergements garantissent un séjour inoubliable.

Luchon-Superbagnères et les sports d’hiver

À seulement quelques minutes, la station de Luchon-Superbagnères promet des moments exceptionnels, avec ses 28 pistes adaptées à tous les niveaux. Grâce à la neige naturelle et aux canons à neige, les chances de skier pendant les vacances sont élevées. Accessible en 8 minutes grâce au Crémaillère Express, cette station offre également une vue panoramique sur la vallée et les sommets environnants. Vous pouvez déjà monter à Luchon-Superbagnères depuis votre bureau, en suivant les webcams Superbagnères.

Détente après l’effort aux Thermes de Luchon

Après une journée de ski, rien de tel qu’une pause bien-être aux Thermes de Luchon, où l’on peut profiter de soins relaxants et d’un cadre apaisant. Ce moment de détente est la parfaite conclusion d’une journée riche en activités.

Luchon les animations de Noël

Animation foraine à partir du 21 décembre

Pendant la période des fêtes, le parc thermal de Luchon devient un véritable monde féerique. Une fête foraine s’y installe, créant une ambiance enchanteresse. L’attraction phare, l’Extrême, permet aux visiteurs d’admirer l’Allée d’Etigny et le parc illuminés de mille feux pour Noël, offrant un point de vue unique sur ces décorations festives.

Déambulation du Père Noël à Luchon

Le Père Noël fait son apparition tant attendue dans les rues de Luchon le 24 décembre ! Il déambule joyeusement le long de l’allée d’Etigny et au cœur du Marché de Noël. Il offre des friandises aux enfants émerveillés, accompagné par le tintement des grelots et les mélodies des chants de Noël.

Quiz géant à Luchon le 26 décembre

Philippe anime un grand quiz interactif où petits et grands peuvent tester leurs connaissances. Alors, le principe est simple : utilisez le buzzer pour répondre aux questions et tentez de gagner des cadeaux. Une animation ludique ouverte à tous. Et en cas de météo défavorable, l’animation se tiendra au Pavillon Normand dans le parc du Casino.

Déambulation musicale le 27 décembre

De la comédie sur échasses et au sol ! Entrez dans le monde des lutins et farfadets, où les pitreries circassiennes et les acrobaties se rejoignent. Aussi, ces joyeux faiseurs de bonheur s’amusent de tout et célèbrent la vie avec enthousiasme.

Feu d’artifice du Nouvel An à Luchon le 31 décembre à 19h30

La dernière soirée de l’année s’illuminera avec un feu d’artifice spectaculaire tiré au-dessus du parc du Casino de Luchon. Un moment magique à partager en famille ou entre amis, pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Déambulation musical le 2 janvier 2025

Un concert festif où le jazz rencontre la magie de Noël ! Un groupe de musiciens talentueux revisite les classiques de Noël en version swing. Pour cela, ils mettent en scène des lutins espiègles, le couple Père et Mère Noël, et un ange bienveillant pour une ambiance chaleureuse et entraînante.

Luchon pour les vacances de Noël

Passer les vacances de Noël à Luchon, c’est plonger dans une ambiance chaleureuse et authentique. Entre les illuminations féériques, le marché de Noël, les concerts, les activités sportives à Superbagnères et les animations musicale, Luchon offre une expérience inoubliable au cœur des Pyrénées. Aussi, un séjour à Luchon, c’est la promesse d’une parenthèse enchantée pour célébrer Noël en famille ou entre amis. Alors réservez votre séjour à Luchon pour Noël.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…