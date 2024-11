(Last Updated On: )

Concerts de Noël à Luchon les 20 et 21 décembre 2024 au Théâtre du Casino

. Les 20 et 21 décembre 2024, le Théâtre de Luchon accueillera des concerts de fin d’année, mettant en avant des performances musicales uniques pour célébrer la diversité des instruments à cordes. Ces concerts de fin d’année, organisés par l’association PPProduction, s’inscrivent dans une volonté de pérennisation. Après le succès de la première édition en 2023, qui a affiché complet grâce à la notoriété de l’Orchestre de Chambre de Toulouse et au chaleureux accueil du public, l’édition 2024 voit plus grand avec une extension sur deux jours. Demandez le programme !

Une programmation variée pour tous les publics

Les concerts présenteront quatre formations artistiques d’exception, chacune explorant une facette différente de la musique à cordes.

Vendredi 20 décembre 2024

Première partie de la soirée : à partir de 18 heures, le trio intimiste Vavang, une formation atypique, où la douceur de la clarinette rencontre la profondeur des graves de la contrebasse. Le tout accompagné par les rythmes légers et espiègles de la guitare acoustique.

A la fin du concert, un service de traiteur local, ainsi qu’une buvette seront proposées au public dans la verrière du théâtre.

À 21h00 :

l’Orchestre de Chambre de Toulouse proposera un concert à la Criée. Le programme, présenté comme un « menu » gastronomique, invite le public à choisir chaque morceau à haute voix de l’entrée au dessert. Et même si tous les souhaits ne sont pas entendus, le « chef » d’orchestre saura se montrer généreux et satisfaire l’ensemble du public.

Samedi 21 décembre 2024

À 18h00 : redécouvrez des chefs-d’œuvre de Bizet, Fauré, Schubert lors du récital Voix-Guitare interprété par la mezzo-soprano Lucile Verbizier et le guitariste classique Camille Rhoul, enrichi de subtiles touches de flamenco.

Restauration possible sur place sur réservation.

À 21h00 : le quintet Aram animera la soirée avec les compositions de Simon Charrier, évoquant des paysages variés tantôt féeriques et hypnotiques, tantôt rugueux et chaotiques. Une musique puissante, libre, et pleine d’improvisations.

Démocratiser la musique classique

L’un des objectifs principaux de ces concerts est de rendre la musique classique et le jazz accessibles à un public plus large. Les organisateurs souhaitent créer des passerelles entre différents publics en proposant des concerts à tarifs adaptés (gratuité pour les moins de 18 ans, réductions pour les demandeurs d’emploi, les jeunes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de l’AAH).

La campagne de communication vise un large public, allant des amateurs de musique savante au grand public, avec un focus particulier sur les familles, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Des initiatives inclusives telles que les tickets suspendus seront également mises en place pour soutenir les publics les plus vulnérables.

Partenariats et engagement communautaire

Les concerts peuvent compter sur de solides partenariats avec la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises et la ville de Luchon, qui facilitent la logistique et la communication. De plus, la participation active des bénévoles, en particulier des lycéens de Luchon, est essentielle pour assurer le bon déroulement de l’événement, renforçant ainsi le lien avec la communauté locale.

Ainsi l’événement est conçu pour être convivial et accessible, avec des rencontres avec les artistes après les concerts et des ateliers pour les scolaires.

PPProd une association dévouée à la musique

Fondée en 2020, l’association PPProd a pour mission de promouvoir une éducation musicale populaire et de faciliter l’accès à la musique classique et jazz. L’association organise des concerts en acoustique dans des lieux souvent inusités, et s’attache à rendre ces moments conviviaux et accessibles à tous.

La dimension éducation populaire est prégnante dans les actions de PPProd, qui vise à briser l’image élitiste souvent associée à la musique classique. Outre ces concerts de fin d’année, l’association organise régulièrement des stages de musique et des actions de médiation culturelle.

Aussi, ces concerts de fin d’année sont bien plus que de simples représentations musicales. C’est une rencontre culturelle, un moment de partage et de découverte, ancré dans un territoire riche en patrimoine et en talent. L’événement offre une belle occasion de redécouvrir la musique à cordes sous toutes ses formes. Le tout dans le cadre exceptionnel du Théâtre du Casino de Luchon avec une vision inclusive et accessible de la culture.

