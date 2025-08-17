CODE PROMO POISCAILLE : dégustez la mer autrement
10€ de réduction sur votre premier casier de poissons frais
✨ Offre exclusive parrainage ✨
Bénéficiez de 10€ de réduction
En utilisant l’adresse email de votre parrain eric@melles750.fr
Valable sur votre premier casier • Sans engagement • Livraison gratuite en point relais
Poiscaille : la poissonnerie nouvelle génération
Dans un monde où la consommation responsable devient primordiale, Poiscaille se positionne comme un acteur incontournable de la pêche durable française. Cette plateforme innovante connecte directement les consommateurs aux petits pêcheurs côtiers, proposant des produits de la mer d’une fraîcheur exceptionnelle, livrés en moins de 48 heures après la pêche.
Grâce au système de parrainage, les nouveaux abonnés peuvent bénéficier de 10€ de réduction sur leur premier casier, une excellente opportunité de découvrir cette approche éthique et savoureuse de la consommation de produits marins.
Pourquoi choisir Poiscaille ?
🌊 Fraîcheur garantie
De la mer à votre assiette en moins de 48 heures. Les poissons sont pêchés puis directement conditionnés pour préserver toutes leurs qualités gustatives et nutritionnelles.
⚓ Pêche responsable
Soutien aux petits pêcheurs pratiquant une pêche durable : ligne, filet droit, senne, plongée. Respect des quotas et des saisons pour préserver les écosystèmes marins.
🎣 Circuit court
Élimination des intermédiaires pour une rémunération juste des pêcheurs et des prix attractifs pour les consommateurs, tout en réduisant l’empreinte carbone.
Ce que disent nos matelots
« Depuis notre inscription, nous mangeons plus de poisson et de manière plus responsable. Les produits sont pêchés sur nos côtes françaises de façon durable. »
— Sylvie
« Nous nous sommes inscrits juste pour voir et finalement nous avons continué. La qualité est exceptionnelle ! »
— Pierre
« Très belle découverte que ce concept Poiscaille. C’est hyper simple et on découvre des espèces qu’on n’aurait jamais osé acheter ailleurs. »
— Marie
Comment fonctionne votre abonnement Poiscaille ?
Choisissez votre formule
Sélectionnez la composition et la fréquence de livraison qui vous conviennent : hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle.
Recevez votre casier
Découvrez chaque mois une espèce phare de la saison dans votre point relais choisi, avec une fraîcheur garantie.
Savourez et soutenez
Dégustez des produits d’exception tout en soutenant les petits pêcheurs français et la préservation des océans.
Informations pratiques
📦 Composition des casiers
Chaque casier peut comprendre 1 kg de poissons ou 2 kg de coquillages, ou encore 1 kg de coquillages et 0,5 kg de poissons, pour 2-3 personnes.
Les produits varient selon la météo, la saison et la pêche du jour.
🚚 Livraison
Livraison gratuite en point relais partout en France. Possibilité de livraison à domicile selon votre zone géographique.
Fraîcheur garantie grâce à la chaîne du froid respectée.
💰 Tarifs
Abonnement hebdomadaire à partir de 22,90€ par casier. Sans engagement, possibilité de suspendre ou modifier votre abonnement à tout moment.
Premier casier à -10€ avec le parrainage !
Comment utiliser votre code promo Poiscaille ?
Étapes pour bénéficier de la réduction :
- Rendez-vous sur poiscaille.fr et cliquez sur « Je m’abonne »
- Choisissez votre formule selon vos préférences (fréquence, composition)
- Indiquez vos préférences et sélectionnez votre point relais
- Saisissez l’adresse email du parrain eric@melles750.fr dans le champ dédié lors de l’inscription
- Validez votre inscription et bénéficiez automatiquement de 10€ de réduction
💡 Bon à savoir : Le code de parrainage doit être saisi lors de l’inscription, il ne sera plus possible de l’ajouter par la suite.
Un impact positif pour nos océans
En choisissant Poiscaille, vous participez activement à la préservation des écosystèmes marins et soutenez une économie locale durable.
Pêche sélective
Techniques respectueuses qui préservent la biodiversité marine
Soutien aux pêcheurs
Rémunération équitable des artisans de la mer
Empreinte réduite
Circuit court pour minimiser l’impact environnemental
Traçabilité
Origine et méthode de pêche transparentes
Inspirations culinaires
Découvrez des recettes éprouvées par les plus grands chefs, comme la bisque de homard à reproduire avec tous les crustacés, et explorez de nouvelles saveurs avec des espèces méconnues.
🦞 Spécialités de saison
Chaque casier vous fait découvrir les trésors de nos côtes selon les saisons : homard en été, coquilles Saint-Jacques en hiver…
📖 Fiches recettes
Chaque livraison inclut des conseils de préparation et des recettes adaptées aux produits reçus.
👨🍳 Conseils d’expert
Apprenez à sublimer des espèces moins connues grâce aux recommandations des pêcheurs et des chefs partenaires.
Questions fréquentes
Puis-je suspendre mon abonnement ?
Oui, l’abonnement Poiscaille est sans engagement. Vous pouvez suspendre, modifier ou annuler votre abonnement à tout moment depuis votre espace personnel.
Comment est garantie la fraîcheur ?
Les produits sont pêchés puis conditionnés en respectant la chaîne du froid. La livraison s’effectue dans les 24 à 48 heures maximum après la pêche.
Que faire si je ne connais pas les espèces reçues ?
Chaque casier est accompagné de fiches détaillées avec des conseils de préparation, des recettes et des informations sur l’espèce pour vous accompagner dans la découverte.
Prêt à embarquer pour l’aventure Poiscaille ?
Rejoignez des milliers de familles qui ont choisi une consommation de poisson plus responsable et savoureuse.
🎁 Votre avantage parrainage
10€ de réduction immédiate
* Offre valable sur le premier casier pour tout nouvel abonnement
Poiscaille représente bien plus qu’un simple service de livraison de poissons. C’est un engagement vers une consommation plus éthique, qui valorise le savoir-faire des pêcheurs français tout en préservant nos océans. Avec 10€ de réduction sur votre premier casier grâce au système de parrainage, c’est le moment idéal pour découvrir cette approche responsable de la gastronomie marine.
Article rédigé pour Melles750.fr – Magazine des Pyrénées et modes de vie écoresponsables
Dernière mise à jour : Août 2025
[…] modèle proposé par Poiscaille pourrait bien préfigurer l’avenir de la mytiliculture française. En […]
[…] Poiscaille nous rappelle que bien manger est un plaisir accessible, que la qualité n’est pas un […]