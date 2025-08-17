CODE PROMO POISCAILLE

Poiscaille : la poissonnerie nouvelle génération

Dans un monde où la consommation responsable devient primordiale, Poiscaille se positionne comme un acteur incontournable de la pêche durable française. Cette plateforme innovante connecte directement les consommateurs aux petits pêcheurs côtiers, proposant des produits de la mer d’une fraîcheur exceptionnelle, livrés en moins de 48 heures après la pêche.

Grâce au système de parrainage, les nouveaux abonnés peuvent bénéficier de 10€ de réduction sur leur premier casier, une excellente opportunité de découvrir cette approche éthique et savoureuse de la consommation de produits marins.