Une innovation écoresponsable pour les sports d’hiver avec 3e Manche. Une initiative qui ne vient pas des Pyrénées, mais des montagnes savoyardes. Un projet audacieux qui redéfinit les codes du recyclage textile dans le monde des sports d’hiver. 3e Manche, créée par Zoé Pellicier, allie passion pour le ski, innovation et engagement écologique en donnant une seconde vie aux anciennes tenues des moniteurs et athlètes. A l’instar de 2NDE Voie, découvrons cette initiative originale et remarquable.

Une innovation écoresponsable pour les sports d’hiver

Zoé Pellicier, monitrice de ski et entrepreneuse, a fondé 3e Manche en 2022. Le projet est né de son mémoire en entrepreneuriat et développement durable. Face à l’absence de solution nationale pour recycler les tenues de ski, elle décide de lancer une marque dédiée au surcyclage. L’objectif est clair : transformer les vêtements des professionnels du ski usagés en accessoires pratiques et esthétiques.

Une seconde vie pour les tenues de ski

3e Manche récupère les tenues des moniteurs de l’École du Ski Français (ESF), de l’École de Ski Internationale (ESI) et d’autres organisations sportives. Ces vêtements, souvent inutilisés après quelques saisons, trouvent une nouvelle utilité.

Jusqu’à 90 % des matériaux sont réutilisés, notamment les tissus, les rembourrages, les fermetures éclair et les cordons. Ces éléments deviennent des produits uniques : sacs, trousses, porte-clés, coussins ou encore fanions pour médailles. Des beaux produits qui pourraient bien trouver leur place dans la décoration de votre appartement ou maison à Luchon ou à Melles. Une bonne idée aussi de cadeaux de Noël !

Une fabrication locale et solidaire

La confection des produits est confiée à des ateliers d’insertion professionnelle situés en Savoie. Ces structures, comme Fibr’Ethik ou Lapsuss, permettent à des personnes éloignées de l’emploi de se réinsérer sur le marché du travail. Cette approche renforce le caractère éthique et local du projet.

En collaborant avec ces ateliers, 3e Manche réduit son empreinte carbone et soutient l’économie régionale. Une belle illustration de solidarité dans un modèle d’économie circulaire.

Une démarche qui séduit

Dès sa première année, 3e Manche a produit près de 500 pièces uniques. Pour cette saison, l’objectif est d’atteindre 800 créations. Les produits sont déjà disponibles en ligne, dans certains magasins de stations de ski, et même à l’office de tourisme d’Albiez-Montrond.

La marque mise également sur des partenariats avec d’autres acteurs locaux pour élargir sa visibilité auprès des passionnés de montagne.

Un impact écologique et social fort

En transformant ces vêtements professionnels, 3e Manche réduit les déchets textiles de l’industrie du ski. Cette démarche contribue aussi à limiter les émissions de CO2 liées à la fabrication de produits neufs. L’impact positif est autant environnemental que social, grâce à l’implication des ateliers solidaires. Zoé Pellicier ne compte pas s’arrêter là. Elle souhaite développer de nouveaux produits et élargir son réseau de collecte et de distribution. Son objectif est de continuer à démontrer qu’une consommation responsable est possible, même dans un secteur aussi spécialisé que les sports d’hiver. Désormais, 3e Manche recycle également les matelas PVC autour des pylônes ou en bas des pistes pour en faire des accessoires particulièrement solides comme housse d’ordinateur, trousse de toilette, …

3e Manche incarne une approche novatrice et engagée, conjuguant durabilité, solidarité et passion pour la montagne. Cette initiative prouve qu’il est possible de réconcilier performance sportive et respect de l’environnement. En offrant une seconde vie aux tenues de ski, la marque illustre parfaitement l’avenir d’une mode plus responsable et circulaire. Une véritable bouffée d’air frais dans le paysage des sports d’hiver.

