Le succès des matériaux biosourcés dans l’habitat pour construire durable en 2024. Face à l’urgence climatique et à la nécessité de réduire notre empreinte carbone, le secteur du bâtiment se réinvente en adoptant des matériaux biosourcés comme le bois, le chanvre, la paille ou la terre crue. Ces matériaux naturels séduisent de plus en plus de particuliers, notamment dans le cadre de projets d’autoconstruction. Bien que leur coût initial puisse sembler élevé, leur facilité d’utilisation permet de réduire considérablement les dépenses en main-d’œuvre. Surtout quand il s’agit de se réapproprier des techniques anciennes. Autant de solutions qui rendent la construction durable accessible à un plus grand nombre.

Des matériaux parfaits pour l’autoconstruction

Contrairement aux matériaux conventionnels, souvent exigeants en termes de technicité et d’équipement, les matériaux biosourcés offrent une approche plus intuitive et accessible à ceux qui souhaitent bâtir eux-mêmes.

Facilité de manipulation

les bottes de paille utilisées pour l’isolation ou comme remplissage dans une ossature bois sont légères et simples à poser.

le béton de chanvre, mélange de chènevotte et de chaux, se travaille facilement. Il peut être appliqué directement en projection ou manuellement, ce qui convient aux autoconstructeurs sans machines complexes.

la terre crue, souvent mise en œuvre sous forme de briques ou de torchis, se prête à des techniques simples et ancestrales, comme le pisé. Pour ceux qui construisent ou rénovent dans la vallée de la Garonne, la ressource est inépuisable.

la pierre de montagne est abondante autour de nos villages de montagne pour remonter des murs entiers, ou faire des façades.

Un apprentissage accessible

De nombreuses formations courtes et ateliers en ligne permettent aux particuliers de se former aux bases de l’utilisation des matériaux biosourcés. Ces formations, souvent organisées par des artisans ou des associations, mettent l’accent sur la transmission de savoir-faire traditionnels et pratiques.

Moins de dépendance à des équipements coûteux

Avec ces matériaux, plus besoin d’outillage lourd ou d’expertise technique avancée. Par exemple :

une maison en ossature bois avec remplissage de paille ou panneau de laine de bois peut être montée avec des outils de base (scie, perceuse, marteau, etc.).

le béton de chanvre ne nécessite pas de bétonnière industrielle ; un simple mélangeur mécanique peut suffire.

Coût initial vs économies sur la main-d’œuvre

L’un des freins fréquemment évoqués concernant les matériaux biosourcés est leur coût initial souvent plus élevé que celui des matériaux conventionnels. Cependant, en autoconstruction, cette dépense est largement compensée par l’économie réalisée sur la main-d’œuvre, qui peut représenter jusqu’à 40 % du budget total d’un projet.

Exemple concret : Une maison en paille

Coût des matériaux : l’achat de bottes de paille (souvent issues d’agriculteurs locaux) reste économique, avec un coût moyen de 2 à 4 € par botte.

: l’achat de bottes de paille (souvent issues d’agriculteurs locaux) reste économique, avec un coût moyen de 2 à 4 € par botte. Main-d’œuvre : en construisant vous-même, vous économisez sur les frais de pose, souvent facturés à 30-50 € de l’heure par des professionnels.

: en construisant vous-même, vous économisez sur les frais de pose, souvent facturés à 30-50 € de l’heure par des professionnels. Autres avantages : les techniques utilisées, comme l’ossature bois ou le remplissage à la main, sont rapides et adaptées à des projets collaboratifs où amis et famille peuvent participer.

On trouve aussi sur Leboncoin des annonces de produits résultants de fins de chantier à prix intéressants.

Un habitat écologique à moindre coût

En impliquant des réseaux d’entraide (famille et amis) ou des chantiers participatifs (pour des murs en terre comme au moulin de Rêver les futurs), il est possible de réduire encore davantage les dépenses. Ces pratiques, très populaires dans le milieu de l’écoconstruction, favorisent également la transmission de compétences et le partage d’expériences. Dans nos villages de montagne, les artisans gonflent les devis pour intégrer les difficultés d’accès, les problèmes d’approvisionnement, les conditions de réalisation plus complexes que dans la vallées. Alors se lancer dans la construction ou la rénovation de sa maison permet de réaliser des économies considérables.

Les avantages pour un habitat sain et durable

En plus de leur accessibilité pour l’autoconstruction, les matériaux biosourcés offrent des bénéfices environnementaux et sanitaires :

Un environnement intérieur sain : sans composés organiques volatils (COV), ces matériaux améliorent la qualité de l’air intérieur.

: sans composés organiques volatils (COV), ces matériaux améliorent la qualité de l’air intérieur. Une isolation performante : la fibre de bois, la laine de chanvre ou les bottes de paille garantissent une régulation thermique et acoustique optimale.

: la fibre de bois, la laine de chanvre ou les bottes de paille garantissent une régulation thermique et acoustique optimale. Une empreinte carbone réduite : ces matériaux absorbent du CO2 pendant leur croissance et nécessitent peu d’énergie pour leur transformation.

Les défis à surmonter

Malgré leurs nombreux avantages, certains obstacles persistent :

Normes de construction : les réglementations peuvent rendre l’utilisation de matériaux biosourcés plus complexe, notamment pour des projets non professionnels.

: les réglementations peuvent rendre l’utilisation de matériaux biosourcés plus complexe, notamment pour des projets non professionnels. Manque de sensibilisation : beaucoup de particuliers hésitent encore à se lancer dans l’autoconstruction par crainte de ne pas maîtriser les techniques.

: beaucoup de particuliers hésitent encore à se lancer dans l’autoconstruction par crainte de ne pas maîtriser les techniques. Filières locales limitées : selon les régions, l’accès à des matériaux biosourcés peut être plus ou moins aisé.

Cependant, ces obstacles tendent à diminuer avec le développement de formations, de guides pratiques et d’un cadre réglementaire de plus en plus favorable à la construction durable. Et puis, il ne faut pas hésiter à se lancer, car c’est tellement gratifiant. On trouve des solutions à toutes les difficultés au fur et à mesure de la construction.

Construire un avenir durable à votre portée

Grâce à leur simplicité d’utilisation, leur faible impact environnemental et leur adaptabilité à l’autoconstruction, les matériaux biosourcés représentent une véritable opportunité pour bâtir différemment. Certes, le coût initial peut sembler élevé, mais l’autoconstruction permet de transformer cet investissement en économies substantielles.

Choisir des matériaux biosourcés, c’est non seulement construire un habitat plus respectueux de l’environnement, mais aussi s’inscrire dans une démarche personnelle de réappropriation du processus de construction. Alors, pourquoi ne pas vous lancer dans votre propre projet ? Avec un peu de formation et de motivation, construire durablement est à la portée de tous.

