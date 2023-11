(Last Updated On: 22 novembre 2023)

Esprit Autonome, la revue pour faire soi-même … avec les autres, annonce son premier numéro pour le 22 décembre avec mensuellement une revue-poster autour de l’autonomie, de la permaculture, de l’alimentation, de l’autoconstruction, de la santé et de l’entraide. En attendant l’équipe du projet autour de Yvan Saint-Jours Corré nous invite participer à une campagne de financement participatif. Ils sont six dans cette aventure avec Yvan Saint-Jours Corré, bien connu pour d’autres initiatives en la matière comme La maison écologique, Kaizen et Iggdrasil. Dans un contexte d’accélération des conséquences du dérèglement climatique, la question de l’autonomie pourrait bien devenir essentielle dans des quotidiens bouleversés. La question n’est pas tant de scénariser un tableau catastrophe, mais bien d’appréhender et d’apprendre sereinement des techniques low-tech pour découvrir ou compléter son autonomie. Faites le vous même mais pas tout seul … car la dimension de l’entraide est primordial dans ce contexte.

Esprit autonome annonce son premier numéro le 22 décembre 2023

Voilà un beau cadeau de Noël pour celles et ceux qui souhaitent sensibiliser leurs proches à la question de l’autonomie qu’elle soit alimentaire, énergétique ou financière. L’autonomie, comme la sobriété peut être joyeuse, et non une contrainte ou une réaction face un système global en déperdition. Avec presque déjà 2°c de plus à l’échelle planétaire, on voit déjà les effets dévastateurs du réchauffement climatique avec des conséquences très concrètes comme la perte agricole massive en Espagne, les inondations dans le nord de la France ou les incendies gigantesques au Canada. Des populations entières voient leur vie chahutée comme jamais. Et ce n’est rien comparé à ce qui peut désormais arriver à tout moment avec l’impact de la fonte des glaces sur les pôles. Alors à Noël en famille plutôt que de céder au catastrophisme, la discussion autour de la revue Esprit autonome permettra t-elle aux uns et autres de préparer de nouveaux lendemains heureux.

La revue Esprit autonome dans un format original

Dans la revue Esprit autonome point de grands discours mais des conseils et des fiches pratiques avec chaque mois un dossier à l’étude. L’originalité repose sur son format revue-poster largement agrémentée d’illustrations bien travaillées. Une fois la lecture terminée la revue Esprit autonome devient un superbe poster que l’on peut afficher pour là aussi créer le débat.

La revue Esprit autonome en financement participatif sur Ulule

Derrière la revue Esprit autonome, l’équipe s’organise autour d’une Scop (société coopérative) pour que le journal reste aux mains de ses salariés. Mais comme tout projet il a besoin d’argent pour démarrer et se projeter dans l’avenir. Pour cela, on peut déjà s’abonner à la revue Esprit autonome pour encourager l’équipe et s’assurer de recevoir le premier numéro dès le 22 décembre 2023. La revue sera également disponible en kiosque et auprès de partenaires distributeurs comme les Biocoop peut-être ?

C’est donc le moment d’aller les aider, surtout que le projet démarre dans les Pyrénées, à Massat plus précisément.

Participer au démarrage de la revue Esprit autonome

