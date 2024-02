(Last Updated On: 25 février 2024)

Pourquoi faudrait-il réduire sa consommation de viande de 50% ? En France la consommation annuelle de viande continue d’augmenter légèrement avec près de 85 kilogrammes de viande en 2022. Un niveau de consommation de viande deux fois supérieur à la moyenne mondiale. En sachant que l’alimentation pèse près de 22% dans le part d’émission de CO2 de la France, l’impact de la production et de la consommation de viande représente un enjeu majeur. Ainsi pour atteindre ces objectifs d’émission de CO2, une étude récente du Réseau Action Climat France recommande une diminution de 50% de la consommation de viande en France. Cette diminution aurait également un impact significatif sur la santé des consommateurs français. Mais en pleine crise agricole, avec chaque jour des reculades sur l’abandon des produits phytosanitaires, la tendance n’est pas à la remise en cause des pratiques et des objectifs agricoles. Et ce d’autant plus que les consommateurs s’accrochent toujours à leur chariot de supermarché remplit de produits hypertransformés, carnés et aux origines lointaines. Alors pourquoi et comment réduire la consommation de viande en France ?

Pourquoi faudrait-il réduire sa consommation de viande de 50% ?

D’abord parce qu’une réduction de 50% de la consommation de viande ne remettrait pas en cause l’équilibre et les besoins nutritionnels. Simplement cette réduction de 50% de la consommation de viande devrait s’accompagner d’une modification des régimes alimentaires. Pour compenser ou plutôt pour mieux équilibrer les besoins alimentaires, l’alimentation s’accompagnerait d’une meilleure consommation de fruits et légumes, de légumineuses, de fruits à coque et de produits céréaliers complets. Car une alimentation végétale adaptée apporte les besoins nécessaires en protéines dans la cadre d’une alimentation parfaitement équilibrée. Cette production végétale locale aurait un impact climat bien inférieur à l’élevage national et surtout par rapport aux importations de viandes. Et cela sans compter les problématiques de maltraitance animale.

En privilégiant une consommation de viande de qualité, en proximité, producteurs et consommateurs s’y retrouveraient largement. Et ce n’est clairement pas les nuggets de poulet brésilien qui vont manquer dans nos assiettes.

Pour réduire la consommation de viande, il faudrait idéalement se limiter à 450 grammes de viandes par semaine.

Comment réduire sa consommation de viande de 50% ?

La consommation de viande reste avant tout un marqueur social. Renoncer à manger de la viande représente dans beaucoup de foyers une régression sociale. Pourtant basculer vers une alimentation plus végétale sublime la qualité et la variété de l’alimentation. Il ne s’agit pas forcément de passer au tempeh des Pyrénées, mais d’intégrer des légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les brocolis, ou de préférer un riz complet à une riz blanc. Comme l’un n’empêche pas l’autre, les assiettes végétales prennent de la couleur et gagnent en gourmandise. Cela vaut bien mieux qu’un steak frites avec ces feuilles de salades en sachet. Autre argument en faveur la diminution de la consommation de viande, l’impact sur le pouvoir d’achat. Même de mauvaise qualité, comme dans un plat de lasagne industriel, la viande coûte chère alors basculer vers un régime flexitarien permet de réaliser des économies. Des économies que l’on peut réinvestir dans l’achat de fruits et de légumes bio et de qualité. Car évidement pour passer avec plaisir vers un régime plus riche en fruits et légumes, il faut que la qualité et le plaisir soient au rendez-vous.

Une assiette végétale et gourmande

Le plaisir est clairement la clé pour basculer d’une alimentation ultra-carnée à une alimentation végétale. Pour cela, il faut bousculer ses habitudes alimentaires. Aller à la rencontre des maraichers en vente directe, ou de l’épicerie coopérative près de chez vous, et laissez vous guider pour les propositions de saison. La betterave rouge crue râpée, le tempeh, un riz complet, des plantes sauvages comme le nombril de Vénus, constituent une belle assiette colorée et gourmande. Plus que la convention sociale de la viande, lâchez prise et faites vous plaisir avec vos intuitions végétales.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…