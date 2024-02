(Last Updated On: 5 février 2024)

A Marignac la première rencontre citoyenne du pays Comminges Pyrénées réunissait ce samedi 3 février 2024 des citoyens désireux de réfléchir et de s’engager sur différentes thématiques territoriales. L’initiative menée par le Codev (COnseil de DEVeloppement) du territoire visait à susciter les échanges entre les différents participants, certes peu nombreux pour la première, mais pour autant particulièrement motivés et actifs dans leur démarche. A l’heure des questionnements sur la démocratie, et participative en particulier, le Codev du Pays Comminges Pyrénées consulte et formule des propositions dans le débat public dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Au delà de l’obligation légale, les citoyens ont à priori tout intérêt à s’emparer de cette fenêtre de dialogue avec les élus de ce nouveau territoire.







A quoi correspond le pays Comminges Pyrénées ?

Chacun sait à peu près situer le Comminges et bien plus encore les Pyrénées, mais un pays qui réunit les deux derrière une bannière commune ? La démarche est bien moins connue. Déjà il a fallu pour les habitants des territoires intégrer les intercommunalités dans les cantons, puis les fusions avec les communautés de communes, et maintenant un pays regroupe les communautés de communes. Mais pourquoi tant de strates dans nos vies locales, avec chacun ses compétences, et malheureusement parfois les chevauchements ou les interstices. Et bien le Pays Comminges Pyrénées appuie juridiquement son existence sur un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural. Celui regroupe trois communautés de communes : Coeur et coteaux du Comminges, Cagire Garonne Salat et Pyrénées Haut Garonnaises.







Il comporte deux instances distinctes avec d’un côté une instance de décision avec les élus du territoire, et une instance consultative dans laquelle on retrouve le Codev à l’initiative de la première rencontre citoyenne dans les Pyrénées Haut-Garonnaise. Le Pays Comminges Pyrénées est actuellement présidé par François Arcangeli, Président de la communauté de communes Cagire Garonne Salat. Pour ce qui est des missions le schéma ci-dessous résume à lui tout seul le positionnement du Pays Comminges Pyrénées.







A Marignac la première rencontre citoyenne du pays Comminges Pyrénées

Au coeur de l’instance consultative du pays, le conseil de développement organise des concertations avec les citoyens. L’objectif est évidemment de se faire entendre in fine par les élus. Et c’est dans ce cadre qu’avait lieu la première rencontre citoyenne à Marignac. Dans un premier temps, les participants se positionnent sur des questions simples pour amorcer les échanges. Il ne s’agit pas de débattre, mais de se situer (et parfois de changer de position) sur des questions autour de l’alimentation, de la mobilité, de la démocratie ou de la sobriété. Chacun se positionne pour, contre ou sans avis. Les participants s’installent ensuite en petits groupes autour de quatre thèmes : la mobilité, la démocratie, alimentation/agriculture, jeunesse. Après 45 minutes d’échanges nourris chaque groupe restitue la nature de ses échanges.







Dans le groupe sur la mobilité, autour de la question du retour du train dans la vallée, un participant a mentionné ce reportage très personnel mais éloquent sur la volonté de déstructurer les déplacements en train : Voyage à Bessèges.

Il faudra certainement d’autres rencontres de la sorte pour faire émerger une ou des propositions concrètes.

