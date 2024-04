(Last Updated On: )

Le train entre Luchon et Montréjeau finalement en mai 2025, après quelques retards dans le calendrier des travaux. En voyant l’avancement des travaux dans la vallée, le long de la RN125, une circulation des trains en 2024 semblait peu probable entre Luchon et Montréjeau. Aussi, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga annonce désormais la circulation des trains diesels en mai 2025, et les trains hybride à hydrogène pour la fin de la même année. Depuis la fermeture de la ligne en 2014, et le retour annoncé du train dans la vallée de la Garonne, les travaux s’enchainent pour déposer les anciens rails, défricher le parcours et restaurer les anciennes gares. Désormais on s’attèle la pose des nouveaux rails et la nouvelle signalisation.

Le train entre Luchon et Montréjeau finalement en mai 2025

Ce n’est pas la conquête de l’ouest mais presque avec le retour du train dans la vallée de la Garonne entre Luchon et Montréjeau. Un nouvel eldorado s’ouvre pour accueillir les skieurs, les curistes et les randonneurs dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. Mais dans la vallée, on pense aussi aux habitants qui vont pouvoir repenser leur mobilité dans le pays Comminges-Pyrénées avec les gares de Marignac-Saint-Béat, Saléchan-Siradan et Loures-Barousse.

Lors d’une réunion dédiée à Loures-Barousse, Carole Delga a en outre confirmé cinq allers-retours par jour sur une voie unique et un temps de trajet de 35 minutes. D’autre part un budget de deux millions est prévu pour la rénovation de la gare de Luchon. Enfin, les associations et commerçants pour bientôt répondre à un appel d’offre pour animer la gare.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…