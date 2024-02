(Last Updated On: 18 février 2024)

Comment l’intelligence artificielle (IA) transforme notre société ? L’intelligence artificielle (IA) est en train de devenir un sujet majeur à côté de celui du dérèglement climatique. Des algorithmes sophistiqués et des réseaux neuronaux alimentent des systèmes capables d’apprendre, de raisonner et même de prendre des décisions autonomes. Cette technologie émergente transforme rapidement divers secteurs, allant de la santé à l’éducation en passant par les transports et l’environnement. Il ne se passe pas une journée sans qu’une annonce soit faite sur l’IA. Elle aide à diagnostiquer les maladies, elle écrit et réalise des films sans acteurs, elle remplace les moteurs de recherche dans les téléphones, ou plus basiquement elle fait les devoirs des étudiants.

L’IA dans le domaine de la santé

Dans le domaine de la santé, l’IA révolutionne les diagnostics médicaux en permettant une détection plus précoce des maladies et une personnalisation des traitements. Des algorithmes d’apprentissage automatique analysent d’énormes quantités de données pour identifier des modèles subtils, aidant ainsi les médecins à poser des diagnostics plus précis et à proposer des thérapies adaptées à chaque patient. De même, les robots chirurgicaux assistés par l’IA permettent des interventions plus précises, réduisant les risques et les temps d’immobilisation pour les patients. C’est forcément l’un des domaines où l’on a le plus envie de voir un progrès scientifique majeure apporter des solutions concrètes.

L’Intelligence Artificielle dans l’éducation

Dans le domaine de l’éducation, l’IA offrira des opportunités d’apprentissage personnalisé. C’est peut-être l’un des domaines où l’on a le plus de mal voir une IA apporter un bénéfice réel. Les systèmes d’apprentissage adaptatif utilisent des données sur les performances des élèves pour fournir un contenu éducatif sur mesure. Cela aiderait ainsi les étudiants à progresser à leur propre rythme. De plus, les chatbots alimentés par l’IA peuvent répondre aux questions des élèves en temps réel, offrant un soutien supplémentaire et stimulant l’engagement des apprenants. L’intelligence de la machine stimulerait l’intelligence humaine.

L’IA dans les transports

Dans le domaine des transports, l’électrification et l’informatisation des voitures transforment la mobilité. Le fantasme des véhicules autonomes révolutionnent la façon dont nous nous déplaçons. Les voitures, les drones et même les camions en apprentissage de l’autonomie utilisent des algorithmes d’IA. Avec l’aide de l’IA les véhicules perçoivent leur environnement, prendre des décisions en temps réel et naviguer en toute sécurité sur les routes et dans les airs. Cette technologie promet de réduire les accidents de la route, d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les embouteillages dans les zones urbaines densément peuplées. Mais pour l’heure même Tesla qui communiquait beaucoup sur sa voiture autonome, s’éloigne de ce sujet dans les applications restent peu concluantes.

La production de contenu à l’ère de l’IA

Scénario, réalisation, publication, l’IA est aujourd’hui capable de produire des contenus à l’infini. Certains imaginent des catalogues de séries à l’infini sur des plate-formes type Netflix. Car non seulement l’intelligence artificielle écrit des scénarios à l’infini, mais elle serait capable de les réaliser sans acteur. Des bases de données avec les visages, les corps et les mouvements des acteurs se combinent pour mettre en scène des acteurs virtuels. A la télévision, des intelligences artificielles présentent même leur propre émission dans certains pays. Plus proche de nous les chatbots sont utilisés pour produire du contenu dans des médias écrits en ligne.

Comment l’IA peut accompagner la lutte contre le dérèglement climatique ?

C’est le travers de l’homme. L’homme est toujours persuadé que la science et la technologie pourront sauver une planète qu’il a déjà sciemment détruite. Aussi, dans le domaine de l’environnement, l’IA est utilisée pour surveiller et prévenir les catastrophes naturelles. Des algorithmes d’apprentissage automatique analysent les données satellites, les images radar et les données météorologiques. Ils les utilisent pour détecter les signes précurseurs de phénomènes tels que les tempêtes, les incendies de forêt et les inondations. L’IA intervient plutôt dans une logique de modélisation plutôt que dans des démarches curatives. Cette information précoce permet aux autorités de prendre des mesures préventives, de minimiser les dégâts et de sauver des vies. En montagne, l’IA aide à modéliser la transformation profonde de nos massifs avec le dérèglement climatique.

Cependant, malgré ses nombreux avantages, l’IA soulève également des préoccupations éthiques et sociales. Les questions liées à la confidentialité des données, à la discrimination algorithmique, à la standardisation, et même à la perte d’emplois suscitent des débats animés au sein de la société. Il est essentiel que les gouvernements, les entreprises et les chercheurs collaborent pour élaborer des politiques et des réglementations qui garantissent une utilisation éthique et responsable de l’IA, tout en maximisant ses bénéfices pour l’ensemble de la société. Demain dans les génériques (s’ils existent encore) des films verra-t-on des mentions du type film réalisé partiellement ou totalement par une IA. Mais comme bien d’autres évolutions technologiques, l’intelligence artificielle est en train de transformer profondément la société. En déléguant des pans entiers de son activité à l’IA, l’homme accepte de perdre de l’expertise et du sens.

