Tour de France 2024 dans les Pyrénées Haut-Garonnaises pour l’étape 15 courue entre Loudenvielle et le plateau de Beille. De Luchon jusqu’au sommet du col de Menté en passant par Saint-Béat-Lez et Boutx, les coureurs du Tour de France 2024 traversent les Pyrénées Haut-Garonnaises en ce jour de fête nationale. Une belle quinzième étape de ce Tour de France courue sous un soleil de plomb pour affronter les pentes des cols de Peyresourde, Menté, Portet d’Aspet, d’Agnes, avant l’ultime ascension vers l’arrivée au plateau de Beille en Ariège.

Tour de France 2024 dans les Pyrénées Haut-Garonnaises

Le peloton toujours emmené par le maillot jaune de Tadej Pogacar traverse les Pyrénées Haut-Garonnaises en direction du plateau de Beille. Une étape 15 où son dauphin, Jonas Vingegaard porte le maillot à pois rouge de meilleur grimpeur que Tadej Pogacar devrait aussi enfiler. Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, outre le sprint intermédiaire à Marignac, c’est sur le col de Menté que les supporters attendaient les coureurs. Camping car, tentes, voitures, vélos, piéton, … chacun choisis son mode de transport pour s’installer au bord de la route. Tout d’abord c’est la caravane et son cortège de véhicules publicitaires qui régalent les spectateurs un peu avant midi. Ensuite, chacun guette le bout d’ombre pour s’installer pour un pique nique en attendant les coureurs. C’est aux alentours de 13h30 que les coureurs échappés arpentent les lacets du col de Menté. Le maillot jaune et son tout petit peloton suivent à quelques encablures. Et c’est l’ancien champion du monde, et recordman des victoires d’étapes sur le Tour de France, Mark Cavendish qui clôture le passage des coureurs au sein du gruppetto.

Et c’est sous un soleil particulièrement chaud que les spectateurs se dispersent pour rentrer se mettre au frais et regarder la suite de l’étape à la télévision.

