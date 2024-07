(Last Updated On: )

La Fourche vente privée de vélos Jean Fourche. Derrière ce calembour se cache une nouvelle vente privée de l’épicerie bio en ligne La Fourche. Après le succès de la vente privée des casseroles et poêles De Buyer, le site de courses bio en ligne poursuit sur le créneau des ventes privées avec des vélos français et écoresponsables Jean Fourche. Le site annonce des remises jusqu’à 20% sur des vélos mécaniques ou à assistance électrique. Vert, jaune ou bleu, mécanique ou électrique, le fabricant bordelais des vélos Jean Fourche mise sur l’écoresponsabilité, la simplicité, la durabilité, et la réparabilité de ses vélos. Ainsi les vélos électriques de Jean Fourche sont assemblés en France à partir de 80% de composants européens avec une conception qui facilité les réparations comme la batterie conçue par la startup française Gouach.

Même avec une assistance électrique ne comptait pas suivre Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France avec un vélo Jean Fourche. Les vélos de la petite entreprise bordelaises excelle plutôt en ville pour se rendre au boulot, récupérer ses courses bio La Fourche et se déplacer tout simplement sans trop peiner. On est sur des vélo type vélo-cargo.

Par leur conception les vélos électriques de Jean Fourche, assure d’une plus grande durabilité. Ainsi l’entreprise bordelaise sélectionne des composants principalement européens. Les cadres viennent notamment du Portugal. L’assemblage et la peinture des vélos Jean Fourche se réalise en France. Le moteur provient des usines Renault à Flins.

Vous l’aurez compris on n’est pas sur un vélo made in China.

Côté prix, les vélos Jean Fourche reste pour le moins dans les tarifs pratiqués même face à des vélos d’origine plus lointaines. Mais avec la remise de 20% de La Fourche, les vélos électriques passent sous la barre symbolique des 2000€ à 1899€.

