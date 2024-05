(Last Updated On: )

Giro 2024 Etape 2 Tadej Pogacar prend son dû, le maillot rose, pour prendre la tête du Tour d’Italie 2024. Sur la première étape d’hier, le slovène buttait sur le champion d’équateur pour se contenter de la seconde place. Mais Tadej Pogacar ne renonce jamais, et c’est avec panache qu’il vient prendre le maillot rose dès la seconde étape. Le double vainqueur du Tour de France s’impose au sommet du sanctuaire d’Oropa. Il devance Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) et Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Non seulement Tadej Pogacar prend le maillot rose, mais il enfile également le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules du français Lilian Calmejane. Pourtant dans cette seconde étape déjà difficile, le slovène n’a pas été épargné par les incident avec une crevaison et une chute. Côté français, Romain Bardet perd encore du temps (une minute) sur le leader du Tour d’Italie 2024.

Le grandissime favori du Giro 2024 et du Tour de France 2024, Tadej Pogacar s’empare du maillot rose dès la seconde étape. Un maillot qu’il pourrait bien conserver jusqu’à l’arrivée finale à Rome. Le slovène domine et écrase complètement ce début de saison 2024. Difficile de voir, qui en dehors d’un incident, pourrait venir lui disputer la victoire finale. Fort heureusement pour ses adversaires il reste encore trois semaines de course dans ce Giro 202

Giro 2024 Etape 2 Classement général

1- Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2 – Geraint Thomas (Inéos Grenadier) à 45″

3 – Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) à 45″

13 – Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale) à 1’38 »

