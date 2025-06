De la Route du Sud au Tour Auvergne-Rhône-Alpes quand le cyclisme redessine la France

Actualité : Après la Route du Sud devenue Route d’Occitanie en 2016, c’est au tour du Critérium du Dauphiné de changer d’identité. La course sera rebaptisée « Tour Auvergne-Rhône-Alpes » à partir de 2026, selon l’annonce faite lundi 16 juin 2025 par la Région et A.S.O lors d’une conférence de presse à Lyon.

L’identité territoriale au cœur du sport cycliste Le sport cycliste français vit une révolution silencieuse mais profonde. Derrière les changements de noms des courses, se dessine une nouvelle géographie politique et économique de l’Hexagone. La transformation de la Route du Sud en Route d’Occitanie (2016) et l’annonce du passage du Critérium du Dauphiné au « Tour Auvergne-Rhône-Alpes » (2026) ne sont pas de simples opérations marketing. Elles témoignent d’une recomposition territoriale majeure où le cyclisme devient l’ambassadeur privilégié des nouvelles identités régionales. Ces métamorphoses sportives reflètent les mutations profondes de la décentralisation française. Depuis la réforme territoriale de 2015, les nouvelles grandes régions cherchent à affirmer leur existence, leur cohérence et leur attractivité. Le cyclisme, sport populaire et médiatique, offre une vitrine exceptionnelle pour ces ambitions.

La Route du Sud : chronique d’une disparition annoncée Créée en 1977, la Route du Sud était l’enfant du cyclisme midi-pyrénéen. Pendant près de quarante ans, elle a arpenté les routes de l’ancienne région, des coteaux du Gers aux sommets pyrénéens, en passant par les bastides du Lot-et-Garonne. Son identité était claire, géographiquement cohérente, humainement compréhensible. Mais l’Histoire a rattrapé cette course paisible. En 2016, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon fusionnent pour donner naissance à l’Occitanie. Du jour au lendemain, la Route du Sud perd sa cohérence territoriale. Comment continuer à porter ce nom quand la course traverse désormais une région s’étendant de la Méditerranée à l’Atlantique, des Pyrénées au Massif central ? « Nous ne pouvions plus ignorer cette nouvelle réalité géographique. La course devait épouser son territoire », expliquait en 2016 Jean-Luc Vandenbroucke, alors président du comité d’organisation.

Route d’Occitanie : naissance d’une identité cycliste La transformation n’a pas été qu’un simple changement d’étiquette. Devenir la « Route d’Occitanie » impliquait d’épouser une géographie nouvelle, plus vaste, plus diverse. Fini le temps où la course se contentait des familiers cols pyrénéens et des paisibles routes gersoises. Désormais, elle doit représenter un territoire de 72 724 km², soit plus de 13 % de la France métropolitaine. Cette expansion géographique s’accompagne d’un défi sportif et logistique considérable. Comment maintenir l’esprit montagnard qui faisait le charme de la Route du Sud tout en intégrant les plaines héraultaises, les causses aveyronnais ou les Cévennes gardoises ? La réponse s’est construite étape par étape, parcours par parcours. L’édition 2024 illustre parfaitement cette recherche d’équilibre : départ de Castelnau-Magnoac dans le Gers (clin d’œil à l’héritage sud-ouest), passage par les gorges du Tarn (découverte lozérienne), arrivée à Castres dans le Tarn (synthèse entre tradition et modernité). La course dessine ainsi une Occitanie cycliste, cohérente dans sa diversité.

Le Dauphiné face au même défi identitaire L’annonce du passage du Critérium du Dauphiné au « Tour Auvergne-Rhône-Alpes » en 2026 s’inscrit dans cette même logique. Créé en 1947, le « Dauphiné » puisait sa légitimité dans une province historique aux contours nets : le Dauphiné, cette ancienne entité féodale devenue province royale, correspondait grosso modo aux départements actuels de l’Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes. Mais la réforme territoriale de 2015 a bouleversé cette géographie cycliste. La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes englobe désormais douze départements, du Puy-de-Dôme à la Haute-Savoie, de l’Ardèche au Rhône. Comment une course peut-elle continuer à se revendiquer « dauphinoise » quand elle traverse Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy ou Saint-Étienne ? La décision prise à Lyon le 16 juin 2025 marque la fin d’une époque. Désormais, la course assumera pleinement son ancrage dans la méga-région Auvergne-Rhône-Alpes, première région française par son PIB.

Enjeux économiques et touristiques Ces changements d’identité ne sont pas que symboliques. Ils reflètent des stratégies économiques et touristiques précises. Pour les nouvelles grandes régions, le cyclisme représente un formidable outil de communication territoriale. Une course cycliste, c’est plusieurs jours de couverture télévisuelle, des milliers de spectateurs au bord des routes, des retombées médiatiques internationales. L’Occitanie, avec ses 5,9 millions d’habitants, mise sur la Route d’Occitanie pour faire connaître ses territoires les moins touristiques. Pendant que les caméras suivent le peloton dans l’Aveyron ou la Lozère, ces départements ruraux bénéficient d’une exposition qu’aucun budget publicitaire ne pourrait offrir. Auvergne-Rhône-Alpes, région la plus riche de France après l’Île-de-France, voit dans le futur « Tour Auvergne-Rhône-Alpes » un moyen d’affirmer sa cohérence territoriale. En 2026, la course devrait ainsi relier pour la première fois Lyon et Clermont-Ferrand, Grenoble et Annecy, dessinant sur l’asphalte les contours de cette méga-région.

Le cyclisme, miroir des recompositions françaises Ces transformations cyclistes témoignent d’un phénomène plus large : la France redessine ses contours, et le sport accompagne ce mouvement. Le cyclisme, par sa dimension territoriale intrinsèque, devient le révélateur privilégié de ces mutations. D’autres sports suivront-ils cette voie ? Le rugby, profondément ancré dans ses bastions traditionnels, résistera-t-il aux logiques régionales ? Le football, déjà organisé en ligues régionales, anticipera-t-il ces évolutions ? Autant de questions qui dépassent le cadre sportif pour interroger l’avenir de l’organisation territoriale française. Car derrière ces changements de noms se cache un enjeu démocratique majeur : comment faire vivre des territoires artificiels, créés par décret ? Comment susciter un sentiment d’appartenance à des régions dont les frontières ne correspondent à aucune réalité historique ou culturelle ?

Vers une nouvelle géographie cycliste française L’évolution de ces deux courses préfigure peut-être l’émergence d’une nouvelle géographie cycliste française. Après la Route d’Occitanie et le futur Tour Auvergne-Rhône-Alpes, d’autres courses adopteront-elles cette logique régionale ? Paris-Nice pourrait-elle devenir la « Course Île-de-France – Provence-Alpes-Côte d’Azur » ? L’Étoile de Bessèges se transformera-t-elle en « Tour d’Occitanie hivernal » ? Ces hypothèses, qui paraissent aujourd’hui saugrenues, pourraient demain devenir réalité si la logique régionale continue de s’imposer. Cette évolution pose également la question de la préservation de l’identité historique du cyclisme français. Comment concilier modernité administrative et tradition sportive ? Comment préserver l’âme des courses tout en accompagnant les mutations territoriales ?