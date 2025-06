LA ROUTE D’OCCITANIE 2025 Retour triomphal dans les terres du Sud-Ouest

Après une année d’absence liée au contexte olympique, la Route d’Occitanie fait son grand retour pour une 48e édition qui s’annonce particulièrement spectaculaire. Du mercredi 18 au samedi 21 juin 2025, cette course cycliste emblématique du Sud-Ouest retrouvera sa place privilégiée dans le calendrier international, quinze jours avant le départ du Tour de France prévu le 5 juillet à Lille.

Un parcours d’exception à travers sept départements La Route d’Occitanie 2025 proposera un parcours total de 509,1 kilomètres traversant sept départements de la région Occitanie : l’Aveyron, l’Hérault, le Tarn, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l’Ariège. Cette édition marque également l’adoption du nouveau nom officiel « Route d’Occitanie – CIC », grâce à un partenariat inédit avec le groupe bancaire français.

Étape 1 : Saint-Affrique – Roquefort-sur-Soulzon (18 juin) Distance : 10,5 kilomètres Type : Contre-la-montre individuel Départ fictif : 14h00 Particularité : « Étape du centenaire » avec la côte de Tiergues culminant à 625 mètres d’altitude Le prologue de cette 48e édition débutera en Aveyron avec un format original : un contre-la-montre individuel reliant Saint-Affrique à la célèbre cité de Roquefort-sur-Soulzon. Cette courte mais intense épreuve inaugurale permettra d’établir les premiers écarts et de désigner le premier porteur du maillot jaune.

Étape 2 : Gignac – Carmaux (19 juin) Distance : 195,8 kilomètres Départ fictif : 11h40 Difficultés : Col du Vent (8 km), col de Notre-Dame (958 m d’altitude), côte de Requista La deuxième étape reliera l’arrière-pays héraultais au Tarn, avec un départ depuis Gignac et une arrivée jugée à Carmaux sur l’avenue Albert-Thomas. Cette étape de près de 200 kilomètres comportera plusieurs difficultés majeures qui commenceront à dessiner les contours du classement général.

Étape 3 : Pujaudran – Luz-Saint-Sauveur/Luz-Ardiden (20 juin) Distance : 173,8 kilomètres Départ fictif : 11h45 Étape reine : Côte de l’Escaladieu (5,2 km à 5,2%) puis col du Tourmalet L’étape reine de cette édition conduira le peloton de Pujaudran dans le Gers vers la station pyrénéenne de Luz-Saint-Sauveur. Cette avant-dernière étape s’annonce décisive avec l’ascension mythique du col du Tourmalet, le plus emprunté par le Tour de France, qui départagera probablement les prétendants à la victoire finale.

Étape 4 : Saint-Gaudens – Saint-Girons (21 juin) Distance : 128,5 kilomètres Départ fictif : 12h40 Dénivelé : 2 250 mètres Arrivée estimée : 15h52 Saint-Gaudens, capitale du Comminges et fidèle hôte de la Route d’Occitanie, donnera le départ de cette étape finale vers Saint-Girons en Ariège. Trois cols pyrénéens attendront les coureurs : le col de Portet d’Aspet (13,8 km avec 664 m de dénivelé positif), le col de la Core et le col de Latrape, offrant un bouquet final digne de cette grande épreuve cycliste.

Les équipes et coureurs engagés Cette édition 2025 réunira 19 équipes de haut niveau : cinq WorldTeams, neuf ProTeams et cinq équipes continentales. La participation est particulièrement relevée avec la présence d’équipes de prestige international. WorldTeams confirmées : Arkéa-B&B Hôtels, Cofidis, Decathlon AG2R La Mondiale, Groupama-FDJ, EF Education-EasyPost ProTeams de référence : TotalEnergies, Unibet Tietema Rockets, Burgos Burpellet BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Polti-VisitMalta, VF Group Pardiani CSF-Faizané, Wagner Bazin WB

Les stars attendues et les absents notables Le champion olympique de Madison Benjamin Thomas (Cofidis) sera l’une des têtes d’affiche de cette édition, accompagné du coureur toulousain Anthony Perez, également chez Cofidis, qui sortira du Tour d’Italie pour préparer le Tour de France sur ses terres nationales. En revanche, le Canadien Michael Woods, double vainqueur des éditions 2022 et 2023, ne sera pas présent pour défendre son titre, son équipe n’ayant pas fait le déplacement en Occitanie. Cette absence ouvre grand la course et promet une lutte particulièrement indécise pour la victoire finale.

Saint-Gaudens, ville-étape emblématique Pour la dernière étape, Saint-Gaudens retrouve son statut de ville-départ privilégiée de la Route d’Occitanie. Située au cœur du Comminges en Haute-Garonne, cette cité pyrénéenne entretient des liens historiques avec l’épreuve cycliste et constitue un point de départ idéal pour l’ultime bataille vers l’Ariège. Le parcours Saint-Gaudens – Saint-Girons, bien que le plus court de cette édition avec ses 128,5 kilomètres, n’en demeure pas moins redoutable. Avec un dénivelé cumulé de 2 250 mètres et trois cols pyrénéens au programme, cette étape finale pourrait encore redistribuer les cartes du classement général et offrir un dénouement palpitant à cette 48e édition.

Une course de préparation idéale avant le Tour de France Inscrite au calendrier international de l’UCI à la fin du mois de juin, la Route d’Occitanie constitue l’ultime course à étapes avant les grands rendez-vous nationaux et internationaux de l’été (Championnats de France, Tour de France 2025). Sa position stratégique dans le calendrier en fait un terrain d’essai privilégié pour les coureurs qui disputeront la Grande Boucle quelques semaines plus tard. Cette édition 2025 revêt une importance particulière puisque le Tour de France 2025 passera également une semaine entière en Occitanie, avec plusieurs étapes dans les Pyrénées et en région toulousaine. Les coureurs pourront ainsi se familiariser avec les routes et les conditions climatiques qu’ils retrouveront lors de la Grande Boucle.

Le bonus andorran : une nouveauté 2025 Innovation majeure de cette édition, la Route d’Occitanie s’associe avec un nouvel événement créé en Andorre. Le dimanche 22 juin, au lendemain de l’étape finale à Saint-Girons, une course d’un jour sera organisée dans la principauté andorrane : l’Andorra Morabanc Classica. Cette collaboration permettra de partager les coûts de production et d’attirer plus facilement les grandes équipes, offrant ainsi aux coureurs et aux équipes une semaine complète de compétition de haut niveau dans le Sud-Ouest européen. Avec 145 kilomètres et 4 000 mètres de dénivelé, cette épreuve complémentaire promet d’être aussi exigeante que spectaculaire.

Une histoire riche et un palmarès prestigieux Créée en 1977 sous le nom de Tour du Tarn par l’initiative de l’ancien sprinteur castrais Jacques Esclassan et avec l’impulsion de Francis Auriac, cette épreuve a connu plusieurs appellations : Tour Midi-Pyrénées en 1982, Route du Sud en 1988, avant de devenir la Route d’Occitanie en 2018. Cette course cycliste internationale à étapes dont le palmarès est riche des noms des coureurs les plus huppés est unanimement reconnue par les professionnels du monde du cyclisme. La Route d’Occitanie est la seule course cycliste du plus haut niveau qui a pour cadre « le grand Sud-Ouest ».