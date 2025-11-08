Written by Oslo• 2h47• Code promo, Consommation

CODE PROMO OKR (FEED.) 10% AVEC MELLES750 10% remise sur vos barres protéines OKR, snacks, encas, régime

Bienvenue dans l’univers de O.K.R O.K.R, c’est l’évolution de la marque FEED., la plateforme de nutrition fonctionnelle française qui révolutionne la manière de se nourrir au quotidien. Mais ce n’est pas un simple changement de logo : c’est une véritable transformation guidée par une philosophie nouvelle. O.K.R signifie Objectives & Key Results, un état d’esprit orienté résultats qui met en avant une méthode de progrès réfléchie et efficace. Fondée en 2017 par Anthony Bourbon, cette jeune marque française s’est imposée comme l’une des leaders de la smartfood en France et en Europe, présente dans plus de 40 pays. Aujourd’hui, O.K.R accompagne des milliers de personnes dans l’atteinte de leurs objectifs nutritionnels, qu’ils soient liés au bien-être, à la performance ou à la perte de poids. Un changement stratégique pour mieux vous servir Pourquoi ce changement de nom ? Parce que bien se nourrir ne suffit plus : les consommateurs modernes veulent performer, progresser, se transformer. O.K.R incarne cette ambition. Le passage de FEED. à O.K.R représente une volonté d’offrir une gamme pensée pour accompagner vos objectifs spécifiques, avec des formules plus ciblées, plus efficaces, et toujours sans compromis sur la qualité. En rejoignant la communauté O.K.R, vous bénéficiez de 10% de réduction avec le code promo Melles750. Une belle opportunité pour découvrir cette approche innovante de l’alimentation moderne.

Une gamme adaptée à chaque objectif O.K.R a développé une offre complète de substituts de repas, de compléments nutritionnels et d’encas pour répondre à chaque besoin. Tous les produits sont 100% vegan, sans lactose, sans gluten, et formulés par une équipe de 50 experts en nutrition. Les points forts d’O.K.R ✓ Pratiques : prêts en moins de 30 secondes

: prêts en moins de 30 secondes ✓ Équilibrés : tous les nutriments d’un repas complet

: tous les nutriments d’un repas complet ✓ Responsables : 100% vegan et respectueux de l’environnement

: 100% vegan et respectueux de l’environnement ✓ Efficaces : formules développées avec des experts Formats disponibles Barres-repas : compactes et savoureuses, faciles à emporter

compactes et savoureuses, faciles à emporter Boissons-repas : prêtes à boire ou en poudre à mélanger

prêtes à boire ou en poudre à mélanger Protéines en poudre : riches en protéines végétales, sans sucre

riches en protéines végétales, sans sucre Snacks protéinés : encas de qualité pour les petites faims

La gamme Original : pour tous les moments La gamme Original d’O.K.R s’adresse à tous ceux qui cherchent une solution pratique et nutritionnellement complète. Parfaite pour les petits-déjeuners pressés, les déjeuners au bureau ou les dîners improvisés, elle offre l’apport nutritionnel idéal d’un repas complet : protéines, glucides, lipides, fibres, vitamines et minéraux. Qui devrait choisir la gamme Original ? Cette gamme est destinée à toute personne ayant un temps limité pour se nourrir correctement. Elle convient particulièrement aux professionnels occupés, aux étudiants en révision, aux personnes en télétravail ou à ceux qui souhaitent simplement se nourrir sainement sans se compliquer la vie. Avec plus de 55 recettes proposées, vous trouverez forcément votre saveur préférée : du chocolat classique aux combinaisons plus gourmandes. Composition et saveurs Les produits Original contiennent tous les nutriments essentiels pour un repas équilibré, avec environ 400 calories pour une barre et 500 calories pour une boisson. Ils sont enrichis d’une vingtaine de vitamines et minéraux, et formulés avec des protéines végétales de qualité supérieure.

La gamme Light : retrouver votre poids de forme La gamme Light est spécialement formulée pour accompagner votre perte de poids de manière durable et sans frustration. Riche en fibres, protéines et super-aliments, elle crée rapidement une sensation de satiété qui vous aide à contrôler votre appétit naturellement. Des cures adaptées à vos objectifs O.K.R propose des cures minceur de 6, 15 ou 30 jours, à personnaliser selon votre objectif de perte de poids. Plus la cure sera longue, plus elle sera efficace et durable. Vous avez le choix entre des barres-repas ou des boissons-repas, avec des saveurs délicieuses qui ne vous feront jamais sentir en régime. Un effet coupe-faim naturel La formule des produits Light contient de l’extrait de konjac, une fibre végétale réputée pour créer rapidement une sensation de satiété. Associée à la richesse en fibres et protéines végétales, cette composition permet d’éviter les fringales et de maintenir une perte de poids progressive et stable.

La gamme Sport : optimiser vos performances Pour les sportifs et les amateurs de musculation, O.K.R a développé une gamme spécifique riche en protéines et en acides aminés ramifiés (BCAA). Ces produits sont conçus pour optimiser la prise de masse musculaire et accélérer la récupération après l’entraînement. Des repas de championne Les barres-repas Sport contiennent environ 23 grammes de protéines végétales par portion, complétées par tous les micro et macronutriments nécessaires à la récupération. Les boissons-repas Sport offrent jusqu’à 37 grammes de protéines, avec seulement 3 grammes de sucre pour ne pas entraver votre objectif de sèche. Avant, pendant ou après l’effort Que vous soyez coureur, cycliste, nageur ou adepte de musculation, les produits Sport d’O.K.R vous accompagnent à chaque moment : le matin pour un petit-déjeuner riche en protéines, après l’entraînement pour la récupération, ou en encas pour combler vos besoins nutritionnels tout en restant performant.

Protéines en poudre et snacks : les encas malins Au-delà des repas complets, O.K.R propose une gamme de compléments protéinés et d’encas pratiques. Les protéines en poudre sont idéales pour les régimes vegan ou pour ceux ayant une intolérance au lactose, tandis que les raw-barres et snacks protéinés constituent des collations nutritives sans culpabilité. Les protéines végétales sans sucre ajouté Élaborées à partir d’un trio de protéines végétales (pois, riz et soja ou avoine), les poudres O.K.R sont sans sucre ajouté, sans gluten et 100% vegan. Elles peuvent se mélanger avec une boisson végétale ou du lait pour créer des shakes savoureux, ou s’intégrer dans vos recettes préférées (pancakes, smoothies, muffins). Des snacks intelligents Les raw-barres et snacks protéinés O.K.R combinent gourmandise et nutrition. Fabriquées avec des fruits lyophilisés et des super-aliments, elles offrent deux fois moins de sucre qu’un fruit frais, deux fois plus de fibres, et cinq fois plus de protéines. Parfaits pour un encas entre les repas, en montagne, au bureau ou en voiture.

Bénéficier de votre remise Melles750 Vous êtes lecteur de Melles750.fr ? Nous avons négocié pour vous une réduction exclusive auprès d’O.K.R. Utilisez le code promo Melles750 lors de votre commande sur www.okr.fr pour bénéficier de 10% de réduction sur l’ensemble de la gamme. Rendez-vous sur www.okr.fr Constituez votre panier avec les produits qui correspondent à vos objectifs Entrez le code promo Melles750 au moment du paiement Profitez de 10% de réduction sur votre commande Recevez vos produits rapidement à domicile Cette offre cumule parfaitement avec des objectifs de bien-être et de nutrition responsable. Que vous cherchiez à gagner du temps, à optimiser votre performance sportive, ou à retrouver votre poids de forme, O.K.R a une solution adaptée à votre mode de vie.

L’histoire remarquable d’O.K.R Derrière O.K.R se cache une belle histoire inspirante. Fondée en 2017 par Anthony Bourbon, la marque est née d’une nécessité personnelle : créer des substituts de repas sains et pratiques pour éviter de sauter des repas lors de journées chargées. Ce que personne ne savait à l’époque, c’est qu’O.K.R (alors FEED.) allait révolutionner la smartfood française. Une success story française En moins de trois ans, Anthony lève 30 millions d’euros avec des investisseurs internationaux et vend des millions de repas chaque mois. La marque s’impose rapidement en France, puis en Europe, avant de s’étendre globalement. Aujourd’hui, O.K.R emploie une équipe de 50 experts dédiés à la nutrition fonctionnelle, et continue de croître pour accompagner ceux qui veulent donner du sens à chaque bouchée. Vers une meilleure nutrition Le passage de FEED. à O.K.R marque une nouvelle étape dans cette aventure. Avec cette évolution, la marque réaffirme son engagement envers une nutrition plus efficace, plus ciblée, et toujours 100% responsable. O.K.R, c’est la nutrition pensée pour celles et ceux qui veulent performer, progresser et se transformer, sans compromis sur la qualité.

