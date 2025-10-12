Code promo Télécoop – 10€

Written by Oslo• 12h09• Application, Code promo, Consommation, Ecoresponsable, Fil, Sobriété

Le forfait engagé qui récompense la sobriété numérique Économisez 10€ sur votre première facture avec le code Melles750-10

Dans un secteur des télécommunications souvent critiqué pour son opacité tarifaire et ses pratiques commerciales agressives, Télécoop propose une alternative qui sort des sentiers battus. Ce premier opérateur télécom coopératif français mise sur la transparence, la sobriété numérique et un modèle économique qui place l’intérêt collectif au cœur de ses préoccupations. Avec son nouveau forfait Engagé à prix variable, Télécoop propose une approche inédite : moins vous consommez, moins vous payez.

Télécoop, un opérateur pas comme les autres Une coopérative au service de l’intérêt général Fondée en 2020 par Marion Graeffly et Pierre Paquot, deux anciens du secteur de l’économie sociale et solidaire, Télécoop a été pensée comme un contre-modèle face aux géants des télécoms. L’entreprise a adopté le statut de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), ce qui garantit une gouvernance démocratique où chaque sociétaire dispose d’une voix, quel que soit son apport financier. Cette structure permet aux clients, salariés et partenaires de participer activement aux décisions stratégiques de l’entreprise lors des assemblées générales annuelles. Un modèle qui tranche radicalement avec celui des opérateurs traditionnels focalisés sur la maximisation des profits pour leurs actionnaires. Un service client qui prend son temps Contrairement à de nombreux opérateurs qui ont délocalisé leur service client ou qui le limitent au strict minimum, Télécoop mise sur un accompagnement humain et basé en France. L’objectif affiché est de créer de l’emploi local tout en offrant un service de qualité. Les conseillers sont formés aux enjeux de sobriété numérique et n’ont pas pour mission de vendre à tout prix de nouveaux produits, mais d’accompagner les utilisateurs dans une meilleure compréhension de leurs usages. Cette approche porte ses fruits : selon l’enquête de satisfaction 2024, 96% des abonnés se disent satisfaits des services de Télécoop, et 98% apprécient l’entreprise en tant que coopérative. Des chiffres qui témoignent d’une relation client apaisée, loin des pratiques souvent décriées du secteur.

🐟 Poiscaille : la mer dans votre assiette Découvrez les paniers de poissons frais et durables de Poiscaille. Avec le code parrain eric@melles750.fr, profitez de 10€ de remise sur votre première commande, et même 15€ jusqu’au 30 octobre 2025 ! Découvrir l’offre Poiscaille

Le forfait Engagé : une tarification qui a du sens Un prix qui s’adapte à votre consommation réelle Le forfait Engagé de Télécoop bouleverse les codes du marché avec une promesse simple : votre facture s’ajuste automatiquement en fonction de votre consommation de données mobiles. Fini les forfaits surdimensionnés que l’on paie sans les utiliser pleinement. Ici, la logique est inversée. Concrètement, le forfait fonctionne par paliers : 14€ par mois si vous consommez jusqu’à 5 Go

si vous consommez jusqu’à 5 Go 16€ par mois si vous consommez jusqu’à 10 Go

si vous consommez jusqu’à 10 Go 18€ par mois si vous consommez jusqu’à 20 Go

si vous consommez jusqu’à 20 Go 20€ par mois si vous consommez jusqu’à 80 Go Cette tarification progressive incite naturellement à une consommation raisonnée. En prenant conscience de vos usages réels, vous pouvez adapter vos habitudes et potentiellement réaliser des économies substantielles tout au long de l’année. Des services inclus qui font la différence Le forfait Engagé ne se limite pas à une tarification attractive. Il inclut l’essentiel pour une utilisation sereine au quotidien : Appels et SMS/MMS illimités en France, dans l’Union européenne et en Angleterre

en France, dans l’Union européenne et en Angleterre Jusqu’à 80 Go de données mobiles en France métropolitaine, dont 20 Go utilisables depuis l’UE, les DOM et l’Angleterre

en France métropolitaine, dont 20 Go utilisables depuis l’UE, les DOM et l’Angleterre 1 heure d’appel depuis la France métropolitaine vers l’UE, les DOM et la Suisse

depuis la France métropolitaine vers l’UE, les DOM et la Suisse Une option de dépannage : 5 Go de données mobiles supplémentaires inclus 2 fois par an, sans frais

: 5 Go de données mobiles supplémentaires inclus 2 fois par an, sans frais Une aide à la réparation de votre mobile de 30€ par an (après 6 mois d’ancienneté) Cette aide à la réparation mérite qu’on s’y attarde. Dans un contexte où le renouvellement fréquent des smartphones pose de sérieux problèmes environnementaux, Télécoop encourage activement ses abonnés à faire durer leurs appareils. Les sociétaires de la coopérative conservent d’ailleurs leur smartphone en moyenne 3,8 ans, contre 2,5 ans pour la moyenne nationale.

Code promo Melles750-10 : 10€ de remise immédiate Pour découvrir le forfait Engagé de Télécoop dans les meilleures conditions, utilisez le code promo Melles750-10 lors de votre souscription. Ce code vous permet de bénéficier d’une remise de 10€ sur votre première facture, soit potentiellement un premier mois à seulement 4€ si vous vous situez dans la tranche la plus économique. La procédure de souscription chez Télécoop est volontairement simple et transparente : Rendez-vous sur le site telecoop.fr et sélectionnez le forfait Engagé Renseignez vos informations et choisissez si vous souhaitez conserver votre numéro actuel (via le code RIO) ou en obtenir un nouveau Entrez le code promo Melles750-10 dans le champ prévu à cet effet Validez votre commande : vous recevrez ensuite votre carte SIM Activez votre ligne en suivant les instructions fournies Important : ne résiliez pas votre ancien abonnement ! Télécoop s’occupe de tout automatiquement, sans frais et sans coupure de service. La transition s’effectue en douceur, avec un maintien de votre ancien forfait jusqu’à l’activation complète de votre nouvelle ligne.

🥾 Randonnée : bien s’équiper avec Cimalp Découvrez Cimalp, la marque drômoise spécialisée dans les équipements de randonnée et de montagne. Qualité, durabilité et confort pour tous vos aventures en plein air. Visiter la boutique Cimalp

La sobriété numérique, un engagement concret Comprendre l’impact environnemental du numérique Le numérique n’a rien d’immatériel. Chaque Go de données transféré nécessite des infrastructures énergivores : data centers, antennes relais, serveurs. Selon plusieurs études, le secteur numérique représenterait environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre en constante augmentation. Les forfaits illimités encouragent une surconsommation de données dont nous n’avons pas forcément besoin. Télécoop part du constat suivant : en moyenne, les professionnels utilisent 4 à 5 Go de données mobiles par mois, alors que les forfaits vendus dépassent souvent les 50 Go. Ce décalage entre l’offre et les besoins réels pose question. Un outil pour reprendre le contrôle Le forfait Engagé ne se contente pas d’afficher des intentions vertueuses. Il donne aux utilisateurs les moyens concrets de mesurer et d’ajuster leur consommation. L’espace client permet de suivre en temps réel l’utilisation des données, de comprendre quelles applications consomment le plus, et de mettre en place des stratégies d’optimisation. Cette démarche s’inscrit dans une logique plus large de sensibilisation. Télécoop s’est engagé à sensibiliser 1000 jeunes aux impacts des écrans lorsque l’opérateur atteindra les 1000 nouveaux abonnés au forfait Engagé. Une initiative bienvenue quand on sait que les 15-24 ans passent près de 4 heures par jour devant leur écran et qu’un adolescent sur six a déjà été victime de cyberharcèlement.

Le réseau Orange : performance et couverture Opter pour Télécoop, c’est aussi bénéficier du réseau mobile d’Orange, reconnu comme le premier réseau français en termes de couverture. Cette infrastructure garantit une qualité de connexion optimale sur l’ensemble du territoire, en 4G comme en 5G. Contrairement à certains opérateurs low-cost qui limitent les débits ou brident l’accès à certaines technologies, Télécoop offre l’intégralité des performances du réseau Orange. Vous profitez donc d’une couverture étendue et de débits élevés, tout en adhérant à un projet d’entreprise éthique et responsable.

Sans engagement et flexible Télécoop affiche une transparence totale sur ses conditions contractuelles. Tous les forfaits sont proposés sans engagement de durée. Vous pouvez donc résilier à tout moment si l’offre ne vous convient plus, sans frais ni pénalités. Cette absence d’engagement s’accompagne d’une flexibilité bienvenue : il est possible de changer de forfait en cours de route pour passer, par exemple, du forfait Engagé au forfait Transition (qui propose 9 Go inclus pour un tarif fixe) ou inversement, selon l’évolution de vos besoins. Ces changements s’effectuent sans frais, directement depuis votre espace personnel.

Devenir sociétaire : aller plus loin dans l’engagement Au-delà du simple statut de client, Télécoop offre la possibilité de devenir sociétaire de la coopérative. Cette qualité permet de participer aux assemblées générales et de voter sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Chaque sociétaire dispose d’une voix, qu’il soit client, salarié ou partenaire. Cette gouvernance participative constitue un véritable laboratoire de démocratie économique. Elle permet de vérifier que les décisions prises collectivement sont bien respectées dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise. Un modèle qui remet l’économie au service d’un projet de société, plutôt que l’inverse.

Télécoop en chiffres 12 000 sociétaires qui soutiennent le projet coopératif

qui soutiennent le projet coopératif 96% de satisfaction concernant les services proposés

concernant les services proposés 98% de satisfaction vis-à-vis du modèle coopératif

vis-à-vis du modèle coopératif 3,8 ans de durée moyenne de conservation d’un smartphone chez les abonnés (contre 2,5 ans en moyenne nationale)

de durée moyenne de conservation d’un smartphone chez les abonnés (contre 2,5 ans en moyenne nationale) Équilibre financier atteint après 5 ans d’activité, sans recherche de rentabilité maximale Ces chiffres témoignent de la viabilité du modèle économique choisi par Télécoop. L’entreprise a prouvé qu’il était possible de concilier performance économique, engagement social et responsabilité environnementale.

Notre avis : un opérateur qui tient ses promesses Télécoop propose une alternative crédible aux opérateurs traditionnels, sans tomber dans un discours moralisateur ou culpabilisant. Le forfait Engagé incite intelligemment à la sobriété numérique grâce à son système de tarification progressive, tout en laissant la liberté à chacun d’utiliser jusqu’à 80 Go si nécessaire. La qualité du réseau Orange garantit une expérience utilisateur comparable aux grandes enseignes, tandis que le service client basé en France et l’aide à la réparation constituent de véritables atouts pratiques. Le modèle coopératif, loin d’être un simple argument marketing, structure réellement les décisions de l’entreprise et permet une gouvernance plus démocratique. Avec le code promo Melles750-10, vous pouvez tester l’offre avec 10€ de remise sur votre première facture, sans engagement. Une opportunité de découvrir un opérateur qui place la transparence, la sobriété et l’humain au cœur de son projet d’entreprise.

Article publié sur Melles750.fr – Magazine en ligne autour des Pyrénées, de la vie à la montagne et des modes de vie écoresponsables

Visited 7 times, 7 visit(s) today