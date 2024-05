(Last Updated On: )

Bien s’équiper au printemps pour la randonnée dans les Pyrénées pour profiter pleinement de cette magnifique saison en montagne. Le printemps est incontestablement une très belle saison en montagne. Les arbres retrouvent leurs feuilles, la faune se réveille, et le climat s’adoucit. Les journées rallongent et permettent des randonnées plus longues. Mais le printemps réserve aussi quelques surprises météo. Les températures peuvent énormément varier entre le matin et l’après-midi. Et la pluie peut s’inviter brutalement. Les chemins restent glissant même quand le soleil inonde les sommets. Autant d’aléas qu’il vaut mieux anticiper pour profiter des premières randonnées printanières.

Bien s’équiper au printemps pour la randonnée dans les Pyrénées

Tout d’abord pour les premières randonnées de printemps dans les Pyrénées, mieux vaut choisir un parcours plutôt facile. Il faut retrouver des sensations et renouer avec le plaisir de la marche en montagne. Alors autant que cette première sortie en montagne procure beaucoup de plaisir. Ce n’est pas la peine de s’infliger une sortie difficile pour revenir un peu découragé sur sa condition physique. Cette première randonnée dans les Pyrénées, doit rester facile pour ne pas souffrir physiquement, et se délecter du réveil de la nature. Et même si en rentrant vous ressentez une certaine frustration de ne pas avoir marché plus, c’est tant mieux. Cette petite frustration sera votre motivation pour la prochaine randonnée dans les Pyrénées.

Quelles chaussures de randonnée au printemps dans les Pyrénées ?

A cette saison, le sol est encore glissant, la végétation repousse et se couvrir d’humidité au petit matin, alors mieux prévoir des chaussures de randonnée qui prennent la cheville (type Mid), et avec une membrane imperméable. Pour l’accroche bien sûr on privilégie des semelles de type Contagrip ou Vibram. Cela correspond à des modèles de chaussures de randonnée comme la Cimalp Barral de la marque Drômoise ou la classique Salomon Onis Mid GTX. Des modèles de chaussures de marche polyvalents, confortables et sécurisant, à des prix raisonnables.

Quels vêtements pour randonner au printemps dans les Pyrénées ?

Frais voir froid le matin, jusqu’à chaud dans l’après-midi, s’habiller pour randonner au printemps n’est pas toujours facile. On peut bien sûr surveiller les prévisions météo avant de partir, mais il faudra de toute façon couvrir toutes les options. Et pour se couvrir mieux prévoir plusieurs couches, un t-shirt manches courtes en laine mérinos par exemple, puis un t-shirt manches longues, et une veste respirante et imperméable comme la veste Cosmiques de Cimalp. Au moins d’être très frileux, on évitera les vestes polaires certes efficaces au petit matin, mais en surchauffe sur les premières pentes.

Pour le bas, un pantalon de randonnée demi-saison fera bien l’affaire. Pas trop chaud, mais plus chaud qu’une short à la sortie prématurée. Toujours chez Cimalp le FAST 3 H EVO est vraiment très confortable et agréable à porter avec sa coupe ajustée.

Voilà maintenant il ne vous reste plus qu’à choisir un petit itinéraire dans les Pyrénées pour retrouver ces petits moments de bonheur au coeur de la montagne et des forêts au printemps.

