Le pantalon de randonnée Cimalp Fast pour vos randonnées toutes saisons est indispensable tant par son style que pour sa technicité par tous les temps. Souvent quand on s’équipe pour la randonnée, on investi plus sur les chaussures de marche et sur les vestes. Une bonne chaussure de randonnée est évidemment essentielle, tout comme les vêtements pour se protéger du froid, du vent ou de la pluie. Mais l’on pense moins au pantalon de randonnée. Pourtant là aussi, un bon pantalon de randonnée apporte confort, sécurité, et style aussi. Ils sont loin, les vieux pantalons de randonnée à la coupe droite avec leurs bretelles. Aujourd’hui le pantalon de randonnée bénéficie de beaucoup d’attention de la part des marques d’équipements pour la montagne comme la marque drômoise Cimalp.

Le pantalon de randonnée Cimalp Fast pour vos randonnées toutes saisons

Sur le site de Cimalp au rayon des pantalons de randonnée, on trouve un pantalon taillé pour trek ultra-léger, le pantalon Cimalp Fast. Un modèle que l’on trouve d’ailleurs aussi dans le rayon femme que homme. Un pantalon présenté comme léger, confortable et résistant. Le pantalon stretch Fast reprend le meilleur de la montagne et du running. Quand on enfile ce pantalon la première sensation c’est effectivement la légèreté (280g en taille S). Avec ses renforts en kevlar, au niveau de la cheville, on se sent aussi en sécurité avec un pantalon résistant. Le bas de pantalon ajustable permet de le positionner bien autour de la cheville et de la chaussure. Avec la chaussure de randonnée Barral, ils ne forment qu’un pour protéger la cheville des rochers un peu trop saillants. Les poches latérales et dans le bas du dos, parfaitement découpés au laser, disparaissent totalement au visu du pantalon. Et comme la coupe de ce pantalon Cimalp Fast est parfaitement ajusté, on se sent parfaitement bien fuselé à l’intérieur. Avec un tissus stretch, la coupe ajusté n’entrave aucun mouvement.

Avec ce pantalon de randonnée Fast, on peut marcher, randonner, courir, et même vivre avec tous les jours tant on s’habitue à son confort.

