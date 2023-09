(Last Updated On: 30 septembre 2023)

Escapades d’automne dans les Pyrénées Haut-Garonnaises du 13 au 15 octobre, écouter, découvrir et marcher. Voilà des balades (gratuites) automnales qui s’installent dans les habitudes locales pour cette troisième édition. Des balades et des randonnées thématiques sur le territoire des Pyrénées Haut Garonnaises pour aller à la découverte de la faune et de la flore, plonger dans l’histoire du territoire, comprendre les enjeux du changement climatique, mesurer les risques naturels, ou encore des visites décalées ou poétiques… pour découvrir autrement nos sentiers et nos villages ! Au programme 14 escapades toujours gratuites pour les petits et les grands.

Vendredi 13 Octobre :

Dès 19h00 – Balade brame du cerf à Fos, avec Jean-Paul DELMAS, accompagnateur en montagne. Un moment nature adaptée aux personnes en situation de handicap

Samedi 14 Octobre :

09h00 – Initiation à la survie en montagne à Melles, avec Jean-Marc BIOLLAY, accompagnateur en montagne.

10h00 – Balade à vélo « Autre Garonne » à Saint-Bertrand-de-Comminges, Avec Nicolas DELBERT, médiateur.

14h00 – Balade paysage glaciaire à Garin, avec Pierre RENE, glaciologue.

14h00 – Balade botanique toute en couleurs à Galié, avec Sandrine BAZZO des Ateliers en herbe.

14h00 – Visite décalée de la ville de Luchon, avec Miss Grumpy.

19h00 – Balade brame du cerf à Fos avec Philippe DUBRONETZ, accompagnateur en montagne.

20h00 – Balade nocturne « soirée lumière » à Balès, avec Maëlle BENUREAU, accompagnatrice en montagne.

Dimanche 15 octobre :

10h00 – Balade » Les traces de l’art de vivre montagnard » à Artigues, avec Pierre ALBERO, accompagnateur en montagne.

10h00 – Balade « La montagne, belle et rebelle » à Oô avec Eva RIPPERT, chargée de mission à la CCPHG.

11h00 – Balade historique » Attaque des loups en Comminges sous Louis XI » à Saint-Pé-d’Ardet, avec Christian LOUIS, écrivain.

14h00 – Balade » Si Marignac m’était conté « à Marignac, avec le Conteur de Cimes et sa cordée.

14h00 – Balade historique sur les pas des pèlerins de St-Jacques à Saint-Bertrand-de-Comminges, avec Florence, guide conférencière.

14h00 – Visite décalée de la ville de Luchon, avec Miss Grumpy

Les réservation se font directement en ligne : RESERVER MON ESCAPADE D’AUTOMNE

