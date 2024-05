(Last Updated On: )

Echappées belles en Haute-Garonne de Toulouse au lac d’Oô, sera diffusé le samedi 25 mai 2024. Ce soir là, à partir de 21 heures Tiga sera la guide touristique exceptionnelle en Haute-garonne. L’émission « Haute-Garonne, week-end à Toulouse« , emmène l’animatrice de Toulouse aux Pyrénées Haut-Garonnaises en passant par Rieux-Volvestre ou Saint-Bertrand de Comminges. Un itinéraire touristique en Haute-Garonne que les caméras de France 5 immortalisent pour le plus grand bonheur de quelques 2 000 000 de téléspectateurs habitués de l’émission. Comme d’habitude l’émission Echappées belles en Haute-Garonne promet de belles rencontres, de jolies histoires, et de beaux partages dans les plus beaux paysages du territoire. Une émission exceptionnelle à voir et à revoir à partir du 25 mai sur France 5.

Echappées belles en Haute-Garonne de Toulouse au lac d’Oô

Le tout nouveau président du tourisme Haut-Garonnais, Loïc Gojard, se félicité de ce coup de projecteur exceptionnel sur quelques joyaux du département. Sur la bande annonce de l’émission Echappées belles du 25 mai 2024, on reconnait quelques monuments incontournables de Toulouse, mais aussi la cathédrale de la Nativité-de-Marie de Rieux-Volvestre au bord de l’Arize. Sur son parcours Tiga emprunte également la piste cyclable Via Garona pour relier Toulouse au Comminges, et avant de rejoindre les Pyrénées Haut-Garonnaises. Immanquablement Tiga, comme bon nombre de Toulousains le week-end, se retrouve sur le chemin de randonnée qui mène au Lac d’Oô.

Echappées belles dans les Pyrénées Haut-Garonnaises

La bande annonce de l’émission ne permet pas de voir sur l’échappée belle dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, conduit Tiga sur d’autres sites comme à Saint-Béat-Lez ou à Melles. Il faut bien faire des choix sur un territoire nature qui regorge de petits coins de paradis. Mais chut parfois, face au surtourisme mieux savoir rester discret. Au programme également pour ces échappées belles en Haute-Garonnaise, une rencontre avec un éleveur du territoire.

