Laura Lalande pose son sac à dos à Saint-Béat-Lez ce samedi 18 mai 2024. A 18 heures sur la promenade Gallieni, à côté de l’église, Laura Lalande nous propose une conférence théâtralisée « Moi aussi je viens de loin ». On dit parfois que la vallée de la Garonne semble au bout du monde. Qu’il faut se perdre pour arriver à Melles ou à Argut. Alors quand Laura Lalande nous dit qu’elle vient de loin à pied, elle a beaucoup de belles histoires à nous raconter. Venir de loin pour arriver au bout du monde à Saint-Béat-Lez cela mérite bien un petit pause dans nos journées pour l’écouter et échanger. Elle a fait le choix d’une vie en marchant, depuis 2015, où elle décide d’emprunter le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis Paris jusqu’à Bordeaux. Une façon pour elle de relier sa ville de résidence et sa ville de naissance. Son prochain voyage la conduira en Pologne en passant par Montpellier.

Moi aussi je viens de loin

Elle se dit fascinée par la possibilité de réinventer un monde à l’échelle de l’humain. Eprise de liberté, elle se lance dans pas moins de vingt-quatre longues marches au départ de Paris. Et c’est ainsi qu’au gré de ses déambulations, de son parcours, elle s’arrête pour conter ses moments de marche. De la marche prétexte aux rencontres avec celles et ceux qui vivent leur territoire. Des tonnes de rencontres, d’expériences et de paysages qu’elle compile dans un livre dont la sortie est prévue en 2025. Ses destinations, et ses motivations, varient mais la guide toujours vers ailleurs et toujours en marchant.

Laura Lalande à Saint-Béat-Lez le samedi 18 mai à 18 heures

Laura nous donne tous rendez-vous ce samedi 18 mai à Saint-Béat-Lez à 18 heures pour échanger sur sa vie de marche. Informations et réservation au 07 82 32 78 55. Avec le prochain festival de contes Ballad’Moi !, Saint-Béat-Lez aime les belles histoires à raconter.

