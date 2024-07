Un été 2024 sans piscine pour Saint-Béat-Lez. La piscine ne pourra pas ouvrir ses portes cet été en raison d’une avarie technique majeure survenue lors de sa mise en eau. Celle-ci a mis sous pression des canalisations déjà vieillissantes. Aussi, elles ont partiellement cédé et déclenché des fuites d’eau colossales. Des fuites d’eau qui représente 100 m3 en trois jours pour un bassin en contenant 800. Malheureusement dans ces conditions, la mairie a dû se rendre à l’évidence en vous annonçant que l’ouverture prévue n’est plus possible cette saison. Malgré l’implication de toutes les municipalités qui se sont succédées depuis l’ouverture de cette piscine en 1973, malgré l’aide financière des communes environnantes ainsi que celle de la Communauté de Communes des Pyrénées Haut Garonnaises, l’équipement est devenu obsolète. Alors maintenant quel projet pour la piscine de Saint-Béat-Lez et plus globalement sur le territoire des Pyrénées Haut-Garonnaises ?

Les piscines municipales connaissent à la fois un regain d’intérêt pour les habitants, mais représentent une charge majeure pour les collectivités. Pour maintenir l’ouverture saisonnière d’un bassin il faut prévoir les coûts importants de maintenance et d’entretien de l’équipement. Mais aussi couvrir les frais de fonctionnement pour assurer son ouverture et l’accueil du public.

La question est désormais ouverture pour restructurer cet équipement, le fermer définitivement ou en bâtir un nouveau. Les collectivités locales, départementales, régionales et nationales ont déjà fait savoir que l’on pouvait compter sur elles à travers le contrat Bourg Centre dont bénéficie déjà la commune.

Depuis plusieurs années la commune travaille sur un projet de rénovation globale de cet équipement. Un accès pour les personnes à mobilité réduite, une couverture, un nouveau système de chauffage permettront une ouverture plus confortable sur une amplitude annuelle plus importante. Cela nous permettra de recevoir les scolaires et de se conformer à l’obligation de l’apprentissage de la natation.

D’autres sur le territoire, à l’échelle de la communauté de communes s’interrogent sur la nécessité de relocaliser ce qui serait plutôt centre aquatique.

En attendant à défaut de piscine Saint-Béat-Lez multiplie les initiatives d’animations du village avec notamment, le succès du marché de producteurs du dernier vendredi du mois pendant l’été.