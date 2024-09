(Last Updated On: )

Journées du patrimoine à Saint-Béat-Lez les 21 et 22 septembre 2024, de 10h à 12h et de 15h à 18h. Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Saint-Béat-Lez propose son programme de visites. Cette année les thèmes des journées européennes du patrimoine sont « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » et « Patrimoine maritime ». Pour le patrimoine maritime à Saint-Béat-Lez, on repassera. Par contre sur le patrimoine des itinéraires Saint-Béat-Lez présente quelques atouts. Surtout que rien n’empêche, et bien au contraire, de pousser les itinéraires dans les villages voisins.

Journées du patrimoine à Saint-Béat-Lez

Lors des journées européennes du patrimoine, Saint-Béat-Lez annonce l’ouverture du Moulin des Arts avec une exposition artistique inédite et l’ouverture du Trésor de l’Eglise de Saint-Béat. En dehors du programme officiel, une échappée sur les vestiges du château dominant le village du Passus Lupi s’impose également. Depuis le village une petite grimpette vers le quartier de Ladivert offre un joli panorama sur la vallée de la Garonne (au feu à droite en direction de l’Espagne).

En arrivant ou en repartant de Saint-Béat-Lez, un arrêt s’impose à Marignac, le village voisin. Les chemins de la liberté, au travers de bornes interactives, emmènent les visiteurs sur les traces des résistants traversant la frontière voisine. Le parcours de 4 km est par ailleurs à tous les handicaps, permettant ainsi à tous, de découvrir les histoires singulières des résistants du Comminges. Des hommes et des femmes conduits par la figure commingeoise de la résistance Paul Mifsud.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient marcher un peu plus, un petit détour à la Tour s’impose ou à La Chapelle Saint-Martin.

Les plus sportifs poursuivront jusqu’à l’arbre remarquable, un hêtre hors norme, et à la cabane de contraire. Les différents parcours sont très bien balisés. Seul l’arbre remarquable ne l’est pas, mais immanquablement il captera votre attention sur le chemin de la cabane de contraire.

