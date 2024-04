(Last Updated On: )

[On s’en Melles] pour rencontrer celles et ceux qui font vivre les Pyrénées Haut-Garonnaises.

Des questions Pêle-Melles pour prendre de la hauteur, avec l’authenticité et la sincérité de notre territoire.

Pour ce nouvel épisode de [On s’en Melles] c’est Marie-Claire Uchan, Maire de Saint-Bertrand-de-Comminges qui s’y colle.

Bonjour Marie-Claire, quelle Pyrénéenne êtes-vous ?

Plurielle , les Pyrénées forment une même chaîne mais elles sont très différentes en paysages , en culture , en modes de vie . Elles forment néanmoins une montagne unique au monde, sauvage et plurielle .

Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, on a toujours le regard pointé vers les sommets. Vers quels sommets voulez-vous aller ?

Le Pic du Gar. Je le vois depuis St Bertrand, depuis le cloître de la cathédrale également et j’ai toujours eu l’impression qu’il veillait sur mon village. Il est pour moi un repère !

On sait aussi que les nuages d’altitude finissent toujours par se dissiper. Mais en attendant quelles sont les difficultés ou les contraintes pour mener à bien vos projets ?

Les démarches administratives, la lenteur des dossiers et la complexité toujours plus grande dans le montage des dossiers. Je me sens en revanche très soutenue humainement.

Quelle est votre dernière balade, randonnée, activité, … dans les Pyrénées Haut-Garonnaises ? Sinon dans les Pyrénées ?

Deux me viennent en mémoire : la descente de l’estival de Villamos dans le Val d’aran avec mon fils Tristan et son troupeau et la découverte du cirque de Lescun en Béarn.

Notre territoire est fort de sa nature. Si vous étiez un animal des Pyrénées, vous seriez une truite, un ours, un chevreuil, un chien de berger, un oiseau, … ?

Le chien de berger qui veille sur son troupeau jusqu’en perdre la vie si besoin.

