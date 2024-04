(Last Updated On: 3 avril 2024)

Comment changer d’assurance pour son prêt immobilier ? Au moment de souscrire à un prêt immobilier, l’assurance prêt est souvent négligée. Suspendu à l’accord de la banque sur le financement de son appartement ou de la maison de ses rêves, l’assurance prêt immobilier passe pour un détail. Cependant, choisir judicieusement cette assurance peut vous faire économiser considérablement. La banque ne peut d’ailleurs plus imposer son assurance emprunteur. Celui-ci peut choisir lui même l’assurance de son prêt immobilier. Désormais la loi facilite le choix et le changement de l’assurance pour son prêt immobilier. Nous allons explorer ensemble les avantages de résilier et réorienter votre assurance prêt, ainsi que les économies potentielles réalisables.

Pourquoi résilier l’assurance de son prêt immobilier ?

Résilier l’assurance de son prêt immobilier peut s’avérer une démarche judicieuse pour plusieurs raisons. En premier lieu, cela offre généralement la possibilité de faire des économies significatives. Les coûts des assurances ont tendance à fluctuer largement d’un organisme à un autre, et même au sein du même établissement en fonction du profil de l’emprunteur.

Par ailleurs, mettre fin à votre assurance vous donne la chance de dénicher une couverture plus appropriée à vos exigences spécifiques et à votre situation individuelle. Par exemple, si vous avez arrêté le tabac ou si votre santé s’est améliorée depuis que vous avez souscrit votre prêt immobilier, il est fort possible que vous soyez éligible pour un tarif plus attractif. Idem si vous avez fait un apport important pour diminuer le montant du prêt, cela impacte l’assurance à la basse. Pensez bien qu’il y a un laps de temps légal pour annuler votre assurance emprunteur : il est généralement requis d’envoyer sa requête au moins 2 mois avant la date anniversaire du contrat. Il est donc crucial d’être attentif et proactif dans cette procédure afin d’échapper à toute désagrément imprévu.

Comment résilier l’assurance de son prêt immobilier ?

La résiliation de l’assurance pour son prêt immobilier peut sembler complexe, mais quelques étapes précises simplifient le processus. Depuis la loi Lemoine votée le 28 février 2022, l’assuré peut résilier son assurance emprunteur à tout moment par un simple courrier.

Avec cette mesure les consommateurs dispose d’un délai additionnel pour faire jouer la concurrence entre les différentes compagnies d’assurance. Celles-ci doivent permettre à l’emprunteur de trouver un contrat plus compétitif. La banque ne peut pas refuser un contrat d’assurance garantissant la couverture prévue dans son offre de prêt.

Choisir une nouvelle assurance pour son prêt immobilier ?

Changer l’assurance de son prêt immobilier est une décision importante, qui nécessite d’y passer du temps. Pour faciliter le choix d’une nouvelle assurance, le mieux est de passer par un courtier en assurance. La mission principale du courtier consiste à comparer diverses propositions sur le marché. Il saura vous proposer une nouvelle assurance prêt immobilier identique à la couverture actuelle.

Côté tarif les écarts sont plus que significatifs. Passer par un courtier pour choisir une nouvelle assurance pour son prêt immobilier, peut permettre de diviser largement la note. Il est facile de les trouver sur internet. Ils s’appellent Magnolia, Cafpi, Unicourtage, … et en quelques minutes vous avez une nouvelle offre pour l’assurance emprunteur. Il ne reste plus qu’à remplir les questionnaires de santé en ligne, et le courtier s’occupe également de résilier la précédente assurance.

Les économies réalisées en changeant d’assurance

Changer d’assurance pour son prêt immobilier peut apporter des économies substantielles. Un autre fournisseur pourrait proposer des tarifs plus attractifs, ce qui se traduit par un avantage financier majeur sur la durée totale de votre emprunt.

Il est important de se rappeler que nous faisons référence à une somme qui s’étend généralement sur plusieurs décennies, chaque mois économisé se transformant en une remise notable avec le temps. Par exemple, même une diminution de 0,2% du taux d’assurance emprunteur a le potentiel d’économiser plusieurs milliers d’euros.

Cela a un impact bénéfique direct sur votre budget mensuel. Avec moins à débourser pour l’assurance de votre prêt immobilier chaque mois, vous bénéficiez d’une flexibilité financière accrue pour répondre à vos autres obligations ou simplement améliorer votre qualité de vie.

Il est cependant essentiel de ne pas négliger les garanties offertes par la nouvelle assurance lors du changement. Une réduction immédiate n’est pas toujours synonyme d’avantages futurs si elle entraîne une protection moindre en cas de problèmes inattendus. Pour faire le choix le plus judicieux et profiter pleinement des avantages financiers liés au changement d’assurance prêt immobilier sans compromettre sa sécurité financière future, il est vivement recommandé de consulter un courtier spécialisé ou équivalent qui saura vous guider dans cette démarche cruciale.

