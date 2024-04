(Last Updated On: 1 avril 2024)

Le bioéthanol E85 sous la barre des 80 centimes le litre, dans cette station des Pyrénées Haut-Garonnaises. En sortant de l’autoroute A64 en direction de Lerida-Luchon, les automobilistes auront la bonne surprise de pouvoir faire le plein avec du superéthanol à 0,799€/litre. Dans la zone du Bazert, à Gourdan-Polignan, le bioéthanol E85 s’affiche à moins de 80 centimes le litre. Le biocarburant à ce prix là il y a bien longtemps que l’on n’avait pas vu cela. Alors forcément, en plein week-end de Pâques et juste avant les vacances scolaires, on fait la queue dans la station pour faire le plein de Bioéthanol E85.

Le bioéthanol E85 sous la barre des 80 centimes le litre

Il faut remonter à l’année 2022, et encore avec l’aide de l’Etat à la pompe, pour retrouver des prix aussi intéressants sur le BioEthanol E85. En 2023, le biocarburant avait connu une hausse spectaculaire bien au delà d’un euro le litre. Mais la tendance pour 2024 semble tout autre. Déjà les spécialistes du secteur avaient annoncé une baisse du bioéthanol entre baisse sur les marchés des céréales et du pétrole. Aussi dès le début de l’année l’E85 glissait sous la barre des 90 centimes le litre. Et comme le tarif du bioéthanol se négocie à l’année, la tendance semblait plutôt bonne pour l’année 2024. Mais à Gourdan-Polignan, l’hypermarché Super U a décidé de faire du bioéthanol E85 un produit d’appel. Plus loin sur la RN125 à Cierp-Gaud, Intermarché affiche le bioéthanol à 0,845€/litre.

Quel avenir pour le bioéthanol E85 ?

Le bioéthanol E85, en tant que carburant alternatif, continue de susciter un intérêt croissant en raison de ses avantages potentiels en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de diversification des sources d’énergie. La tendance globale montre une augmentation de la production et de la consommation de bioéthanol, stimulée par des politiques gouvernementales favorables, des avancées techniques pour transformer sa voiture (boitier Flexfuel), ainsi qu’une prise de conscience accrue de la nécessité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Cependant, il existe également des débats et des préoccupations concernant l’impact environnemental et social de la production de bioéthanol, en particulier en ce qui concerne la concurrence avec la production alimentaire, l’utilisation des terres et des ressources en eau, ainsi que les émissions indirectes de gaz à effet de serre associées à la déforestation et à d’autres changements d’affectation des terres.

