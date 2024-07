(Last Updated On: )

Comment équiper sa maison ou son appartement de moustiquaires ? Une question à priori anodine mais pour autant presque essentielle pour profiter de la fraicheur des nuits d’été tout en s’affranchissant des insectes comme les moustiques. Sans moustiquaire aux fenêtres, l’été surtout, le soir venu devient un dilemme. La tentation est d’ouvrir pour profiter de la fraicheur nocturne, surtout en montagne. Mais on sait tous aussi qu’en ouvrant largement les fenêtres la nuit, d’autres vont aussi en profiter. La porte-fenêtre devient un boulevard pour les moustiques qui viendront nous dévorer et nous agacer toute la nuit avec leurs sifflements dans les oreilles. D’autres insectes ou petits animaux non désirés peuvent en profiter comme les papillons, ou mêmes les petits rongeurs. Alors autant équiper toutes les ouvertures de son logement de moustiquaires. Surtout que la pose d’une moustiquaire est plutôt facile et économique sur certains sites internet spécialisés.

Comment équiper sa maison ou son appartement de moustiquaires ?

Les moustiquaires s’installent dans les encadrements de fenêtres. Elles sont enroulables verticalement ou horizontalement et glissent sur des guides à fixer dans l’encadrement. On peut choisir la couleur des moustiquaires de sorte quelles soient parfaitement discrètes dans l’encadrement des fenêtres. Pour les moustiquaires enroulante la pose est des plus faciles. La seule chose importante est de bien respecter les guides de mesure des différents fabricants. Faute de quoi la pose pourrait s’avérer impossible à la livraison. Car tous les fabricants proposent à prix discount des moustiquaires sur mesure.

Pour la pose justement, il suffit de fixer les baguettes verticales qui permettent de faire coulisser la moustiquaire. Ensuite on encastre le coffret avec la moustiquaire déroulante.

Maintenant vous pouvez passer l’été au frais et profiter de nuits reposantes en ouvrant toutes vos fenêtres sans subir les sifflements et les piqûres des moustiques ou des mouches.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…