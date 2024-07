(Last Updated On: )

Kimglace et ses indispensables glaces entre Comminges et Pyrénées régale petits et grands autour de sa roulotte à Saint-Martory. La roulotte de Kimglace c’est tout à la fois une adresse que l’on veut garder pour soi, mais que l’on a tout aussi envie de partager. On y déguste des glaces sur place dans des cornets bio désormais fait maison. Mais on y vient aussi pour emporter pots et cornets pour prolonger le plaisir à la maison. Willy Wonka sublime la magie du chocolat, à la roulotte de Kimglace la magie est complètement givrée.

Kimglace et ses indispensables glaces entre Comminges et Pyrénées

Des glaces indispensables pour leurs ingrédients locaux et/ou bio, pour la qualité d’assemblage de Kim, pour le respect des saisons, et pour la pugnacité de Kim. Car ce n’est vraiment pas facile d’imposer des glaces artisanales dans les habitudes des Commingeois, plus en clin généralement à arpenter les rayons des supermarchés. Avec la qualité, la régularité, la pugnacité, Kimglace bouscule les habitudes. Certes au litre les glaces locales et bio de Kim, sont plus chères, mais comparons ce qui est comparable. D’abord les ingrédients des glaces de Kim sont soigneusement sélectionnés, et ne traversent pas la planète. A cette saison, les myrtilles viennent de chez Arnaud à Aspet (juste à côté de Saint-Martory). Une culture de myrtilles qui respectent les saisons et les sols. Le lait frais (bio évidemment) essentiel à la fabrication vient lui aussi d’une production locale, et plus exactement de la ferme du lycée agricole à Saint-Médard. Outre les ingrédients, les glaces de Kimglace sont sans emballage plastique. On est bien loin des glaces des supermarchés à base de lait en poudre, d’arôme, d’exhausteurs de goût, et autres conservateurs chimiques. Les glaces de Kimglace, c’est juste du lait bio et frais, et des fruits locaux et/ou bio. Et pour les glaces à emporter, le pot en carton se composte.

Kimglace où la trouver ?

Pour déguster les glaces de Kimglace sur la route des Pyrénées, dans le Comminges, rien de plus simple. Sur l’A64 prendre la sortie 20 pour Saint-Martory. Entrez dans le village, et juste après le passage à niveau, longer l’école pour trouver la roulotte jaune de Kimglace. Qui n’a jamais rêvé d’avoir une vendeuse de glace sur le parking de son école ?

Pour les horaires en fonction des saisons mieux se rendre sur le site de Kimglace : KIMGLACE

