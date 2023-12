(Last Updated On: 26 décembre 2023)

Le bioéthanol E85 au plus bas pour 2024 en passant sous la barre de 0,90€/litre. En tout début de cette année 2023, les automobilistes découvraient avec stupeur un prix du bioéthanol ou superéthanol E85 bien au dessus de 1€/litre. Le litre de biotéthanol E85 grimpait aisément jusqu’à 1,15€ par litre. Mais en cette fin d’année, la tendance s’inverse totalement. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui roulent avec ce biocarburant. Surtout que les prévisions pour 2024 confirment la baisse de ce carburant désormais moins cher que le GPL. Autour de nous où trouver du bioéthanol E85 pas cher ?

Le bioéthanol E85 débutait l’année 2023 à plus de 1,15€/litre, mais désormais il s’affiche à moins de 0,90€ le litre. Une baisse significative qui devrait perdurer pour 2024. Les raisons de cette baisse sont les mêmes que la hausse subite de 2023. Les distributeurs de bioéthanol s’engagent sur des contrats annuels avec les producteurs. Et dans ces contrats le prix du bioéthanol est indexé sur celui du gaz. Comme le marché du gaz tend à la baisse, le prix à la pompe du bioéthanol E85 suit la tendance. Les automobilistes qui ont fait le choix de ce carburant devraient faire des économies significatives en 2024.

Pour rouler au superéthanol, les voitures à essence doivent être équipées d’un boitier de conversion type Flexfuel. Le prix de ce kit avec la pose est compris entre 700 et 1 600 €. A l’arrivée, même si un moteur au superéthanol consomme entre 15 et 25 % de plus qu’avec du sans-plomb 95, l’investissement se rentabilise rapidement avec un faible coût du carburant. Certaines voitures récentes peuvent même rouler directement à l’E85. Mais mieux vaut y aller progressivement et vérifier la faisabilité auprès d’un garage agréé ou du concessionnaire.

Avec une surconsommation de 25 %, un automobiliste roulant 13 000 km/an (la moyenne en France) réalise une économie proche de 500 € sur un an. Et évidemment plus on roule plus l’économie est importante. En fonction de kilométrage annuel la conversion au biotéthanol E85 se rentabilise en un ou deux ans.







Où trouver le bioéthanol E85 le moins cher ?

Au bord du Comminges comme à Saint-Martory au bord de l’A64, dans la station Netto le superéthanol est déjà sous la barre de 0,90€/litre. A l’autre bout dans la vallée de la Garonne, dans la station Intermarché de Cierp-Gaud, idem le bioéthanol se vend 0,89€/litre. Entre les deux dans la zone du Bazert à Gourdan-Polignan, le carburant E85 est lui aussi autour de 0,90€/litre dans la station de Super U.