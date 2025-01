(Last Updated On: )

E85 2025 à quel prix ?

A la différence des autres carburants, le prix du bioéthanol E85 est fixé annuellement. Aussi, les prix à la pompe des premiers jours de l’année donnent la tendance. En Haute-Garonne, dans le Comminges et les Pyrénées, les prix sont stables. Le prix du E85 était même à la même à la station du Super U du Bazert à Gourdan-Polignan. Plus loin dans la vallée, le prix du E85 en 2025 à Cierp-Gaud est stable. Mais en même temps cela fait déjà quelques semaines que le bioéthanol E85 est en rupture dans l’Intermarché. A Luchon en bout de vallée, le E85 est toujours le plus cher des Pyrénées Haut-Garonnaises.

Concrètement les prix à la pompe dans les Pyrénées Haut-Garonnaises sont stables pour le Superéthanol E85. Ainsi, dans la station service de Super U Bazert à la sortie de l’A64, le E85 s’affiche à 0,726€ ce premier week-end de 2025. Quelques kilomètres plus loin à Cierp-Gaud, le bioéthanol E85 est en rupture depuis plusieurs semaines déjà. Intermarché ne propose même pas d’essence parfois. Seuls les possesseurs d’un véhicule diesel peuvent faire le plein. Alors, il faut s’engager tout au fond de la vallée à Luchon, dans la station Esso. Mais là traditionnellement, le E85 est toujours au delà de 1€ le litre. A Luchon il vaut mieux compter sur 1,05€ le litre de bioéthanol E85.

A l’échelle nationale la tendance du prix du bioéthanol E85 semble là aussi à la stabilité.

