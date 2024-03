(Last Updated On: 29 février 2024)

On s’en Melles pour rencontrer celles et ceux qui font vivre les Pyrénées Haut-Garonnaises. Des questions Pêle-Melles pour prendre de la hauteur, avec l’authenticité et la sincérité de notre territoire.

Pour ce nouvel épisode de [On s’en Melles] c’est Eric Azémar, Maire de Luchon qui s’y colle en bon Pyrénéen.

Bonjour Eric, quel Pyrénéen êtes-vous ?

Je suis un pyrénéen total ! un pyrénéen de naissance, un pyrénéen par mes racines et un pyrénéen d’adoption car j’ai fait le choix depuis 12 ans maintenant de m’installer à Luchon.

Plus personnellement, j’ai besoin des montagnes, de leur altitude, de l’air pur et du formidable moyen qu’elles offrent pour se retrouver seul et ce au milieu d’une nature et d’un paysage merveilleux et théâtral. Les Pyrénées ont un avantage sur les Alpes : elles sont concentrées et offrent des paysages spectaculaires qui changent très rapidement au cours des randonnées.

Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, on a toujours le regard pointé vers les sommets. Vers quels sommets voulez-vous aller ?

Eh bien, c’est très simple : les sommets du Luchonnais vers lesquels je souhaite aller sont ceux pour lesquels on m’a élu pour réinstaller Luchon tout en haut de la notoriété qu’elle mérite, tout en haut de l’attractivité incroyable dont elle a le potentiel. Un sommet plus modeste mais essentiel est celui de la qualité de vie que nous nous devons d’offrir à nos résidents. L’équipe municipale tout entière et les services municipaux ont bien ces objectifs en ligne de mire.

On sait aussi que les nuages d’altitude finissent toujours par se dissiper. Mais en attendant quelles sont les difficultés ou les contraintes pour mener à bien vos projets ?

Encore une question simple : les difficultés ou les contraintes, ou même les freins et les obstacles, sont évidemment d’ordre financier. L’ampleur du chantier Luchonnais est telle que des millions d’euros sont et seront nécessaires ne serait-ce que pour redresser Luchon et rétablir l’existant que nous avons perdu. Grâce au support de la Région, du Département et de l’Etat, c’est fait pour la nouvelle télécabine qui nous relie à Superbagnères, c’est pratiquement terminé pour la rénovation des thermes tant nécessaire et la création de l’extension Bien-Etre et Remise en Forme ; c’est en cours de réalisation pour le retour du train à Luchon. Enfin, nous travaillons à la réouverture du Casino, à la revitalisation du centre-ville, à la création de logements à loyers modérés (pour y loger des familles à l’année), et nous travaillons aussi à la création de logements pour travailleurs saisonniers… ; sans oublier notre étroite collaboration avec la Communauté de Communes sur la maison de santé du pays de Luchon qui verra la jour en 2025

Le dernier et gros dossier qu’il faut lancer au plus vite est celui de la piscine du Pays de Luchon, cela se fera aussi en collaboration avec la Communauté de Communes..

Quel est votre dernière balade, randonnée, activité, … dans les Pyrénées Haut-Garonnaises ?

Je sors d’une rupture du talon d’Achille gauche… ma dernière randonnée remonte donc à quelque temps et si je me souviens bien c’était la randonnée qui conduit aux Etangs de la Frèche. Elle passe tout à côté de la cabane du Pesson, une cabane pastorale à destination des éleveurs locaux et que nous sommes en train de finir de rénover avec l’aide de la Région et de l’Etat.

Dans cet ordre d’idée, ma prochaine randonnée pourrait m’amener vers le Plateau de Campsaure ou le Col de Sacroux où la création de deux autres cabanes pastorales sont prévues.

Notre territoire est fort de sa nature. Si vous étiez un animal des Pyrénées, vous seriez une truite, un ours, un chevreuil, un chien de berger, un oiseau, … ?

Je serais un peu de tout cela, un maire doit savoir s’adapter à toutes les situations…

