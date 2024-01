(Last Updated On: 7 janvier 2024)

Entre Luchon et Montréjeau le train c’est pas mal, comme le dirait le truculent Philippe Gougler dans Des trains pas comme les autres. D’ailleurs dans un épisode de la saison 13 on découvre que la plus grande ligne droite ferrée est en Australie avec 478 km. Mais plus près de nous, c’est une ligne de 36 km de long qui a toute notre attention. Une ligne fermée depuis presque 10 ans qui devrait réouvrir fin 2024 ou début 2025 avec dans un premier train un TER diesel avant la mise en circulation des rames hybrides (électricité/hydrogène). Alors dans la vallée de la Garonne entre la reine des Pyrénées et le nord, les travaux débutent. C’est qu’il y a fort à faire pour réhabiliter la ligne et réouvrir les gares intermédiaires du trajet : Loures-Barousse, Saléchan-Siradan, Marignac-Saint-Béat et bien sûr Luchon. A Luchon le train en direction de Montréjeau-Gourdan-Polignan va bientôt







Les travaux de réhabilitation de la ligne Montréjeau-Luchon

Pendant un an il va falloir nettoyer les fossés, les aqueducs, évacuer les vieux rails, sortir les traverses en béton mais aussi démonter les passages à niveau et les quais. Viendra encore la phase dite de renouvellement des voies prévue au printemps 2024 avant la réouverture de la ligne fin 2024/début 2025.







Le renouveau pour Luchon

Ouverture de la crémaillère express pour monter à la station de Superbagnères, réhabilitation des termes et réouverture prochaine du casino, la reine des Pyrénées voit sa couronne briller à nouveau. Sur place dès les vacances de Noël 2024, les touristes sont au rendez-vous. Sitôt les skieurs descendus, sur les allées d’Etigny, on flâne, on se réchauffe avec un café, on achète quelques souvenirs, on s’installer au cinéma Le rex ou on déguste les désormais célèbres gaufres de La petite liégeoise. Le soir venu les restaurants affichent complet, tout comme les hôtels et gîtes. Avec la réouverture des termes et du casino en fin d’année, Luchon voit enfin la lumière au bout du tunnel après des années d’errements.

Peut-être qu’alors Philippe Gougler nous invitera à le suivre dans Des trains pas comme les autres au pied des Pyrénées.







