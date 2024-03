(Last Updated On: 13 mars 2024)

La mobilité en questions dans le Pays Comminges Pyrénées pour mieux comprendre les attentes des habitants du territoire en matière de déplacements. La question de la mobilité en milieu rural, comme sur l’ensemble du Pays Comminges Pyrénées, est difficile à prendre en compte dans une globalité. Ce territoire allant de l’Isle en Dodon à Melles, en passant par Saint-Gaudens, Aspet, Montréjeau, Saint-Martory, ou Luchon est traversé par trois axes structurants l’A64, le train et une piste cyclable. Mais tout autour, et avec le retour du train entre Luchon et Montréjeau, la difficulté repose sur la capacité de mailler. La Région Occitanie, le Pays Comminges Pyrénées et les intercommunalités Cœur et Coteaux de Comminges, Pyrénées Haut-Garonnaises et Cagire Garonne Salat, coopèrent dans l’expérimentation sur la facilitation des déplacements en milieu rural. Elles cherchent à construire ensemble des solutions nouvelles pour répondre aux besoins quotidiens des habitants. Par ailleurs, à l’échelle du Pays Comminges Pyrénées une autre expérimentation est en cours. Elle vise notamment dans les bassins de vie d’Aurignac, de Marignac_Saint-Béat_Cierp-Gaud et de Salies-du-Salat_Mazères-du-Salat_Mane. Pour associer les habitants du territoire à cette réflexion, un questionnaire circule en ligne et toutes les mairies.

La mobilité en questions dans le Pays Comminges Pyrénées

Le questionnaire sur la mobilité dans le Pays Comminges Pyrénées est accessible en ligne. Il aborde des questions autour de l’appartenance au territoire. Les questions portent également sur les motifs de mobilité sur le territoire (familiaux, travail, courses, santé, démarches administratives, …). L’accent est notamment porté sur la problématique des commerces et de faire ses courses sur le territoire. Le questionnaire aborde aussi sur les solutions à envisager pour limiter les déplacements domicile-travail. Un long chapitre traite des choix de mobilité au quotidien. Enfin les dernières questions interrogent sur les attentes directes en matière de mobilité et de transport. Pour traiter toutes ces informations le Pays Comminges Pyrénées recrute d’ailleurs une personne pour un stage dédié. Car il ne sera pas facile de formuler des réponses adaptés aux enjeux d’un territoire disparate. Mais l’essentiel est de participer, vous pouvez répondre aux questionnaires sur le lien ci-dessous.

Mobilité et déplacements dans les territoires ruraux du Pays Comminges Pyrénées

