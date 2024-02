(Last Updated On: 13 février 2024)

Chantier participatif à Fos pour un bar épicerie provisoire dans le bâtiment annexe à l’auberge de la Gentilhommière ravagée par un incendie il y a maintenant deux mois. Le 14 décembre dernier, un incendie rendait inutilisable l’auberge de la Gentilhommière, véritable et dernier lieu vivant de la vallée dans la haute vallée de la Garonne. Depuis plusieurs années déjà, la commune mobilise tous les moyens disponibles pour faire vivre ce commerce multi service avec ses chambres, son bar, son épicerie mais aussi la cantine des enfants de l’école. Il parait alors inenvisageable de laisser le vide s’installer au coeur du village de Fos. Aussi, la mairie, emmenée par Pascal Penetro, décide d’avancer le calendrier de travaux de réhabilitation prévu d’un bâtiment annexe. Dans ce que certains appellent déjà l’Annexe, la vie reprendra dès la fin du mois avec un bar épicerie provisoire, en attendant la restauration complète de l’auberge. Par souci d’économie, mais aussi pour sa réappropriation conviviale, les travaux seront menés dans le cadre d’un chantier participatif.

Cagnotte solidaire et chantier participatif

Très rapidement après l’incendie de la Gentilhommière trois associations du village lancent une cagnotte en prévision des travaux à effectuer. Une démarche solidaire pour une cagnotte qui atteint aujourd’hui près de 8000€. Il est d’ailleurs encore possible d’y participer :

CAGNOTTE SOUTIEN À LA GENTILHOMMIÈRE

Mais les travaux de reconstruction, pris en charge par l’assurance prendront du temps. Aussi, la mairie décide d’avancer le calendrier de réhabilitation d’un bâtiment annexe situé à l’arrière de l’auberge. Ce bâtiment à l’architecture originale avec son balcon et sa façade en bois accueillait jadis les danseuses et les danseurs d’un soir. Désormais après sa réhabilitation on pourra s’y retrouver autour du bar ou pour quelques courses dans les rayons de l’épicerie. Une fois l’auberge de la Gentilhommière réhabilité, cette annexe accueillera les petits évènements festifs.

Chantier participatif à Fos pour un bar épicerie provisoire

Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment annexe seront menés dans le cadre d’un chantier participatifs avec toutes celles et ceux qui souhaitent poncer, percer, transporter, peindre, monter, poser, découper, … Bien rodé aux chantiers participatifs, c’est Alban Dubois (maire de Melles) qui conduira les travaux prévus pour durer trois mois. Comme ces travaux étaient planifiés, les plans d’aménagement sont déjà disponibles et le permis de construire déjà valide. Autant de temps de gagner pour redémarrer rapidement. Seules quelques modifications sont réalisées pour faire quelques économies.

Car côté budget, l’enveloppe est de 50 000€ pour financier les matériaux. Pour boucler ce budget outre la cagnotte, le maire compte sur des subventions des collectivités territoriales. Certaines déjà arrivées, d’autres attendues.

Il reste maintenant à se mobiliser pendant trois mois pour vider les lieux. Et puis en suivant : restaurer le balcon, ragréer les sols, poser les menuiseries, installer des cloisons, doubler les murs, installer les réseaux, … mais pas maroufler.

Pour en savoir plus et ou participer écrivez sur l’adresse suivante : lannexefos@gmail.com

