Plus de jus pour la voiture électrique à 100€ par mois, et le leasing social 2024. Tout juste ouverte depuis le 1er janvier 2024, la possibilité d’accéder à une voiture électrique pour plus ou moins 100€ s’arrête déjà. La voiture électrique à 100€ était une promesse du candidat Macron. L’objectif était de rendre accessible la voiture électrique aux personnes aux revenus limités mais devant nécessairement rouler pour travailler. Un temps devenu serpent de mer, notamment autour des critères de sélection des véhicules, le dispositif est finalement annoncé le 13 décembre 2023. Un lancement clairement dans la hâte avec un démarrage effectif au 1er janvier 2024 pour les foyers éligibles. Dans le même temps, les constructeurs s’emparaient du dispositif pour annoncer des voitures à moins de 100€ comme la Renault Twingo et la très attendue Citroën e-C3. Très rapidement les consommateurs concernés se rendaient massivement en concession avec quelques désillusion mais un engouement réel. Si initialement, la communication du gouvernement annonçait une nombre limité de véhicules disponibles, pour finalement augmenter ce quota, et même supprimer toute forme de limité, le leasing social c’est terminé pour 2024.

Plus de jus pour la voiture électrique à 100€ par mois

Officiellement, le gouvernement annonce la fin de la voiture électrique à 100€/mois en 2024 pour laisser le temps aux constructeurs de s’organiser. Mais cet argument paraît bien surprenant car les constructeurs et les consommateurs savent très bien gérer maintenant les délais longs pour recevoir une voiture neuve. Les constructeurs doivent plutôt se sentir frustrés. Surtout que l’offre de la voiture électrique à 100€ dépasse largement ce montant symbolique pour rendre accessible d’autres voitures comme la Renault Mégane ou la Citroën e-C4. Des voitures au delà de 100€ par mois, comme la Mégane à 150€/mois, mais qui avec un super bonus de 13 000€ deviennent beaucoup plus accessibles. Une opportunité importante pour les constructeurs de toucher de nouveaux consommateurs. La fin du leasing social 2024 résulte plus certainement de la fin du quoi qu’il en coûte. Surtout qu’en même temps le gouvernement réduit de 1000€ le bonus écologique classique.

Des surprises dans le leasing social

Comme dans les publicités pour les voitures en général, la voiture électrique à moins de 100€/mois n’existe quasiment pas. La Citroën e-C3 annoncée à 54€/mois sort finalement à 100€/mois. Ce qui reste l’objectif initialement fixé par le gouvernement. Car dans les annonces faites sur les constructeurs n’affichent pas le prix de l’entretien obligatoire dans la location. Comme ils ne rajoutent pas le coût de l’assurance perte totale du véhicule pourtant elle aussi indispensable. Aussi, bon nombre de bénéficiaires potentiels ont déchanté en arrivant dans les concessions.

Succès du leasing social et carton plein pour la Citroën e-C3

Malgré tout, en à peine 6 semaines, le leasing social devrait permettre la mise sur le marché de 50 000 voitures électriques pour des personnes aux revenus modestes. Ce qui en soit est déjà un objectif plus qu’honorable. Pour ses personnes qui doivent désormais se sentir bien chanceuses, le leasing social représente l’opportunité de rouler en électrique, de limiter leur émission en Co2 et d’économiser sur leurs frais de déplacement. L’autre chanceuse du leasing social 2024 reste la Citroën e-C3. La marque aux chevrons annoncent près de 15 000 pré-commandes pour une voitures même pas disponible en concession. Avec un prix de 23 000€, hors bonus écologique, son format SUV urbain, la qualité des équipements, et avec le leasing social la e-C3 est incontestablement la vedette électrique de 2024. Les premières e-C3 seront sur les routes courant avril 2024. La Renault 5 nouvelle formule 100% électrique arrive elle aussi en 2024, mais elle devra attendre le leasing social 2025 pour espérer séduire plus largement. Et encore sans c’est connaître les conditions du futur leasing social 2025.

