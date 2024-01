(Last Updated On: 28 janvier 2024)

Comment rouler électrique en montagne avec le leasing social ? Un petit 4×4 électrique en leasing social serait le combo idéal pour celles et ceux qui vivent en montagne avec de faibles revenus. Un petit 4×4 électrique pour se faufiler dans les ruelles étroites des petits villages d’altitude, et rouler en toute sécurité l’hiver sur la neige. Le leasing social pour se faufiler dans l’acquisition d’une voiture électrique sans se ruiner et rouler en toute sécurité avec une petite mensualité. Mais si le leasing social connait un vrai succès avec des demandes qui explosent chez tous les constructeurs, on ne peut pas en dire autant du côté des petits 4×4 électriques. Désormais on ne parle plus que de SUV, et même de petits SUV ou de SUV urbains, comme la vedette du moment la Citroën e-C3, mais toujours pas de petit 4×4 électrique en vue. Alors comment profiter du leasing social pour rouler électrique en montagne ?

Un petit 4×4 électrique en 2024 ?

Le petit 4×4 électrique en 2024 reste une question, car il n’existe pour le moment aucun modèle de la sorte. Si la plupart des constructeurs se lancent enfin dans des petites voitures électriques, aucun n’a encore décliné son modèle en version 4×4. En 2024, quelques icônes vont revenir sur la route avec un moteur électrique avec les très attendues Renault 5 et Fiat Panda. Mais pour le moment pas de Fiat Panda électrique 4×4 en vue. La tendance est au petit SUV et autres SUV urbains comme la Citroën e-C3, la Kia e-V3, Hyundai Casper, jusqu’à la Peugeot e-2008 la Jeep Avenger, ou la Fiat 600e. Tous ces modèles sont éligibles au leasing social, mais aucune de ses voitures électriques ne se décline en version 4×4.

Les demandes de leasing social explosent

Le leasing social c’est la fameuse voiture électrique à 100€ par mois promise par Emmanuel Macron. Il aura fallu attendre fin 2023 pour voir arriver un peu à la hâte l’initiative de leasing social avec au départ une poignée de véhicules éligibles. Mais en quelques semaines à peine, le leasing social dépasse les attentes et les prévisions. Si un temps, on pensait le leasing social 2024 limité à 25 000 véhicules, désormais le dispositif semble sans limite. Pour retrouver les conditions d’accès au leasing social, retrouvez notre publication sur le sujet sur Leasing social 2024 et vérifiez votre éligibilité sur le site Mon leasing social.

La Citroën e-C3 pour rouler en montagne ?

En moment on parle de 80 000 demandes de voitures en leasing social, mais aucune ne semble vraiment adaptée pour rouler et vivre en montagne. Seule la e-C3 de Citroën semble disposer de quelques atouts. D’abord de part son gabarit et son faible empattement, ensuite par son autonomie annoncée à 300 kilomètres, par sa sobriété d’équipement dans sa version E-C3 You, et évidemment par son prix à 100€/mois avec l’entretien et l’assurance perte totale comprise. Si les publicités annoncent une e-C3 à 54€, sans sans compter l’entretien et l’assurance perte totale pourtant indispensable sur ce type de location. Mais à 100€/mois, faut-il se contenter d’une voiture électrique en location ou acheter un petit 4×4 fiable et pas cher d’occasion ?

