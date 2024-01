(Last Updated On: 16 janvier 2024)

Leasing social la voiture électrique à 100€ fait le plein avec des constructeurs débordés par la demande. Rien que sur le site du ministère de l’écologie, de l’énergie et des territoires, près de 80 000 personnes ont montré leur intérêt pour la formule. Mais encore faut-il répondre aux différents critères d’éligibilité au leasing social. A savoir un revenu fiscal par part inférieur à 15400€, habiter à plus de 15 km de son lieu de travail ou effectuer plus de 8000 km par an pour son travail. Le leasing social est accessible aussi bien pour les salariés que pour les travailleurs indépendants. Côté constructeurs, c’est l’effervescence pour répondre aux différentes demandes. Car le leasing social représente une opportunité majeure d’électrifier rapidement le parc automobile français. L’initiative tend même à tirer les prix vers le bas. Mais concrètement comment réserver sa voiture électrique dans le cadre du leasing social ?

Quelles voitures électriques éligibles au leasing social ?

Une fois validé votre éligibilité au leasing social, encore faut-il trouver la bonne voiture électrique. Plutôt citadine, plutôt petit SUV ou encore familiale compacte, les constructeurs dévoilent leurs meilleurs prix pour les véhicules répondant aux nouveaux critères du bonus écologique. Car désormais toutes les marques automobiles ne peuvent plus bénéficier du bonus écologique. Par exemple la citadine Dacia Spring, l’une des voitures électriques du marché est exclue du nouveau bonus écologique. La filiale du groupe Renault assemble cette voiture en Chine, ce qui immanquablement l’élimine d’office. Le bonus écologique 2024 concerne désormais uniquement les voitures 100% électrique, d’un poids inférieur à 2400 kg, d’un prix inférieur à 47 000€, et enfin les voitures devront obtenir un score environnemental supérieur à 60.

Leasing social une voiture électrique vraiment à 100€/mois ?

Le leasing social à 100€/mois regroupe en réalité une diversité d’offres allant de 40€/mois à 150€/mois. La voiture électrique la moins chère est incontestablement la Twingo E-Tech à 40€/mois. En suivant on trouve la Citroën ë-C3 You à 54€/mois, la Fiat 500 électrique à 89€/mois, l’Opel Corsa Electric à 94€/mois, la Peugeot E-208 à 99 euros/mois. Au dessus de 100€ par mois, le leasing social s’adresse à des voitures plus familiales comme la Renault Mégane E-Tech à 150€/mois, la Citroën ë-C4 à 129€/mois, l’Opel Mokka Electric à 119€/mois et la Peugeot E-2008 à 149€/mois. D’autres voitures électriques devraient arriver en cours de dispositif, et en particulier la très attendue Renault 5 ou la nouvelle Fiat Panda. Mais au delà des offres catalogue les prix affichés peuvent varier notamment avec les contrats d’entretien et surtout les assurances. L’assurance perte totale du véhicule fait notamment gonfler la note. Ainsi en concession la vedette du moment, la ë-C3 You passe de 54€/mois à 100€/mois.

