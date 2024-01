(Last Updated On: 1 janvier 2024)

Mon leasing voiture électrique à 100€ par mois pour que tout le monde puisse passer à la voiture électrique. Pour rendre la transition écologique des véhicules accessible à tous, le gouvernement met en place une offre de location longue durée de voitures électriques à 100 euros par mois. Avec ce dispositif le gouvernement souhaite que les ménages les plus modestes puissent eux aussi passer à la voiture électrique. Moyennant un loyer mensuel, le leasing permet d’utiliser une voiture sans en faire l’acquisition. A la fin du contrat, le véhicule est soit restitué, soit acheté à sa valeur résiduelle. Le contrat de location doit être d’au moins trois ans. Symboliquement les loyers sont de l’ordre de 100 €/mois, mais peuvent monter jusqu’à 150€ pour les modèles familiaux.

Vérifier son éligibilité à la voiture électrique à 100€/mois

Pour bénéficier de la voiture électrique à 100€/mois, il faut évidemment être majeur et pouvoir justifier d’un domicile en France. Le revenu fiscal de référence du foyer doit être inférieur à 15 400 euros.

Vous devez habiter à plus de 15 kilomètres de votre lieu de travail et bien sûr utiliser votre voiture personnelle pour y aller. Pour le justifier, si vous êtes salarié, votre employeur doit établir une attestation justifiant de la distance. Si vous n’êtes pas salarié vous devez fournir une attestation sur l’honneur ainsi qu’une preuve de l’affiliation à un régime de sécurité sociale pour l’année en cours.

Vous êtes aussi éligible si vous effectuez plus de 8 000 kilomètres par an en voiture dans le cadre de votre activité professionnelle.

Simulateur voiture électrique à 100€/mois

Dans un premier temps, le dispositif sera limité à 20 000 voitures. Il faudra donc être très réactif. Dans un second temps le dispositif sera élargi à l’ensemble des Français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 400 euros.

Comment se passe le contrat de leasing voiture électrique à 100€/mois ?

La durée du contrat est d’au moins 3 ans renouvelable (avec ou sans option d’achat). Le kilométrage associé doit être au minimum de 12 000 km/an sans frais supplémentaire. Le loyer est en général de 100€/mois ou moins. Pour les plus gros modèles le loyer peut atteindre 150€.

Le contrat précise également la date prévisionnelle de livraison de la voiture. Mais aussi la possibilité de résilier le contrat sans frais au-delà de 14 jours de retard sur la livraison. Enfin le contrat prévoit la possibilité de résilier sans frais (hors éventuels frais de remise en état) en cas de décès, d’invalidité ou de perte d’emploi.

Quelles sont les voitures électriques à 100€/mois ?

Toutes les voitures électriques ne sont pas éligibles. Mais on retrouve dans la liste les Peugeot e-208 et e-2008, les Renault Twingo e-tech et Mégane e-tech, la Fiat 500e, mais aussi d’autres modèles chez les constructeurs BMW, Mercedes-Benz, Opel et Skoda.

Pour la location d’un modèle neuf, la voiture doit atteindre le score environnemental minimal. Le prix d’acquisition de la voiture doit être inférieur ou égal à 47 000 € et son poids doit être inférieur ou égale à 2 400 kg. Mais la location d’un modèle d’occasion ou issu d’un rétrofit électrique est également possible.Par contre la première immatriculation de la voiture, ou sa transformation en véhicule électrique, doit dater de moins de 3 ans et demi.

Alors si vous remplissez les conditions, l’occasion est unique de passer à la voiture électrique avec le leasing social.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…