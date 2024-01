(Last Updated On: 13 janvier 2024)

Quelle banque en ligne choisir avec quelle prime en 2024 ? En ce début d’année 2024, les banques en ligne s’agitent pour attirer de nouveaux clients. Il faut dire que malgré la disparition de Orange Bank et de MaFrenchBank la concurrence est rude dans les banques en ligne. Surtout que les néobanques comme N26, Revolut ou Bunq attirent de nouveaux clients, sans même proposer de prime. Et en même temps quand on voit le parcours d’ouverture de compte de HelloBank (BNP) on comprend bien. Seule la prime de 80€ peut inciter des clients à ouvrir un compte chez HelloBank. En face, BoursoBank (Société Générale) offre une prime de 130€ avec un parcours d’ouverture de compte sans frottement depuis l’application mobile. Même la né-banque N26 avec une prime de bienvenue de 30€. Voyons en détails l’ouverture d’un compte bancaire en ligne et la prime qui va avec.

Les primes dans les banques en ligne

C’est désormais une tradition, pour attirer de nouveaux clients, les banques en ligne proposent des primes. Que se soit HelloBank (BNP), BoursoBank (Société Générale) ou Fortuneo (Arkéa), toutes misent sur les primes pour séduire de nouveaux consommateurs. Il faut dire que face aux né-banques comme Revolut, N26, Bunk ou NoElse, les banques en ligne ont été ringardisé. Elles misent donc tout sur leur forte visibilité, leur réseau bancaire, et bien sûr la fameuse prime. Mais attention toutes les primes des banques en ligne ne se valent pas. Il faut bien regarder les petites lignes, comme souvent avec les banques. Car pour certaines, il faut souscrire à une carte bancaire payante, déposer de l’argent, réaliser un certains nombres d’opérations. Bref la prime à l’ouverture d’un compte bancaire en ligne ce n’est pas toujours un cadeau.

Une prime de 80€ chez HelloBank en 2024

Il faut être un minimum motivé pour aller chercher cette prime de 80€ chez HelloBank tant le parcours d’ouverture de compte, n’est pas aisé. On peut le démarrer indifféremment sur mobile ou ordinateur. Mais par contre prévoyez déjà une photo de votre signature qui vous sera demandée, tout comme une pièce d’identité, un justificatif de domicile et l’IBAN d’une autre banque à votre nom. Surtout en cours de route vous devrez choisir votre formule, et attention par défaut c’est l’offre Hello Prime (payante) qui est présélectionnée. Pour démarrer avec une nouvelle banque en ligne, mieux vaut commencer par l’offre gratuite, ici Hello One. Surtout que cette formule permet de décrocher elle aussi la prime de 80€. HelloBank corse encore les conditions en demandant un dépôt sur le compte depuis un autre compte bancaire.

Une prime de 130€ chez BoursoBank

BoursoBank est encore plus généreuse avec une prime de 130€. La prime de 130€ de BoursoBank tombe en deux temps. A l’ouverture du compte bancaire la prime est de 50€. Une prime supplémentaire de 80€ est reçue en commandant une carte bancaire. Là aussi, BoursoBank propose une carte bancaire gratuite dans son offre Welcome. A la différence de HelloBank, l’ouverture d’un compte bancaire en ligne se réalise très facilement l’application mobile BoursoBank. Pas besoin de réaliser non plus de dépôt d’argent. Il suffit depuis l’application d’envoyer un IBAN d’un compte bancaire déjà ouvert à son nom, d’une pièce d’identité et de réaliser un selfie. Le versement de la prime est immédiat, si bien qu’après l’ouverture du compte bancaire BoursoBank et la commande de la carte bancaire Welcome, le compte est déjà créditeur de 130€. Pas mal quand même dans cette période d’inflation.

Avec une prime de 130€, une ouverture de compte simple et rapide depuis l’application, l’offre 2024 de BoursoBank est nettement la plus avantageuse. En outre elle permet de disposer d’un compte bancaire et d’une carte de paiement sans aucun frais.

