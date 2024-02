(Last Updated On: 1 février 2024)

La néobanque Hélios récompense les achats écoresponsables auprès de plusieurs enseignes avec son programme de fidélité Tous consom’acteurs !. Hélios vient également de boucler une nouvelle levée de fonds de 2,5 millions d’euros auprès de 1200 clients désormais actionnaires. Avec 23 000 comptes ouverts, les services bancaires verts d’Hélios gagnent du terrain. Outre des comptes avec IBAN, des cartes de paiement, la né-banque voudrait aussi proposer des produits d’épargne verte, des crédits, mais aussi des services aux professionnels. Si les grandes banques fossiles cherchent à se débarrasser de leurs néo-banques, comme la Société Générale avec Shine et OrangeBank avec Anytime, d’autres nouveaux acteurs s’installent plus discrètement auprès de consommateurs engagés dans la transition écologique.







La délicate situation des néobanques en France

Les néobanques françaises émergent difficilement en France. En cause le régulateur proche des banques traditionnelles du monde fossile, et les banques fossiles qui détruisent toute forme d’innovation. Pour un peu d’argent de poche provenant des activités fossiles, les banques investissent directement ou indirectement dans les fintechs pour finale les tuer. Seule intégration réussie, Nickel au sein de la BNP. Mais pour le reste, le bilan est catastrophique. Actuellement, il ne reste sur le marché que la très discrète NoElse, et les néobanques vertes Hélios et GreenGot. Et c’est peut-être parce qu’elles s’adressent à une niche verte que les deux jeunes sont pour le moment à l’abri des missiles des banques. Mais comme les banques s’étaient achetées une image d’innovation en rachetant (tuant) des fintechs, elles pourraient bien s’intéresser aux néobanques vertes pour verdir leur image.







La néobanque Hélios récompense les achats écoresponsables

Avec son compte courant et sa carte de paiement, Hélios récompense les achats écoresponsables auprès de plusieurs enseignes comme Izidore (univers maison de seconde main), Refair (la décoration et l’ameublement durable), Reine Mère (objets de déco responsables), Tokilia (valoriser les laines basques), La Ruche qui dit oui (le pionnier des circuits courts en France), Kazidomi (vos courses saines et durables à petits prix), Toasty (l’appli numéro un du shopping responsable), Réjeanne (la jolie culotte menstruelle), Jean Fourche (le vélo pour tous, même pour toi), ou bien encore Bomolet (la marque de running Made in France). Des dizaines d’autres enseignes font partis de se programme de fidélité Tous consom’acteurs !

Pour bénéficier les consommateurs n’ont rien à faire puisque la néobanque identifie les paiements auprès de ses enseignes partenaires pour déclencher des remises sur le compte bancaire.







Et jusqu’au 18 février trois enseignes de premier plan participent SNCF Connect, Biocoop et Naturalia.

