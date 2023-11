(Last Updated On: 6 novembre 2023)

Biocoop fête le vrac du 6 au 18 novembre avec 15% de remise immédiate sur tous les produits disponibles en vrac dans ses magasins. Dans le Comminges et jusque que dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, on peut compter sur les deux magasins de Saint-Gaudens (Estancarbon) et de Gourdan-Polignan (Bazert) pour remplir ses bocaux et ainsi éviter le gaspillage et la pollution des emballages. Biocoop appuie cette opération Vrac en fête d’une campagne média un brin décalée, originale et particulièrement explicite. De quoi casser les clichés sur les consommations bio qui par exemple serait plus chère ? Et bien avec de telles opérations, la bio confirme qu’avec l’inflation et la spéculation dans la grande distribution, elle peut lutter sur les prix tout en préservant la nature. Le tout étant maintenant de le faire savoir et de casser les habitudes de consommation. Un enjeu primordial si l’on veut se laisser une chance de préserver nos conditions de vie sur cette planète.

Le Vrac est à la fête chez Biocoop : -15% pour faire reculer les emballages !

Espérons qu’avec cette opération, et les catastrophes naturelles qui s’enchainent en ce moment, les habitudes changent en matière de consommation. Non seulement nous ingérons 5 grammes de plastique par semaine, mais nous tuons jusqu’au fond des océans, et même sur les plus hauts sommets avec nos déchets en plastique. Pourtant il est presque désormais possible de faire ses courses sans remplir ses poubelles d’emballages. Pensez qu’aujourd’hui un français produit 569kg de déchets par an, dont en moyenne 35% d’emballages.

Alors Biocoop en rajoute une couche pour convaincre avec une remise immédiate de 15% sur tous ces produits en vrac.

Des produits bio et en vrac moins cher que dans les supermarchés

Les français se détournent de la bio en prétextant le prix, alors qu’avec l’inflation les produits avec pesticides dans leur emballage dans les supermarchés pompes à fric, les prix augmentent plus vite que dans les Biocoop. Un exemple les Miel Pops de Kellog’s (avec pesticides, miel chinois, sachet en plastique, et boite en carton) valent 2,72€ pour une boite de 330 grammes au Super U du Bazert. Mais toujours au Bazert, dans la Biocoop (de Bio Comminges), 330 grammes de boules de maïs au miel bio et sans emballage coûte 2,58€. Alors bien sûr ce n’est pas une règle qui vaut sur tous les produits, mais il faut aussi prendre en compte les moyens de faire d’autres économies comme en préparant gratuitement sa lessive avec juste des feuilles de lierres. Quand connait la toxicité des lessives Ariel, Omo, Persil, … cela vaut la peine de prendre quelques minutes pour faire bouillir quelques feuilles de lierre.

Maintenant, on prend ses bocaux ou ses sachets réutilisables, on va chez Biocoop, on se fait plaisir, on lutte concrètement contre le réchauffement climatique, on préserve la nature, et on fait de vrais économies en arrêtant de remplir les poches de Michel-Edouard Leclerc ou des actionnaires de Carrefour.

