(Last Updated On: 22 novembre 2023)

Biocoop Saint-Gaudens et Biocoop Bazert fêtent le Local Friday ce vendredi 24 novembre 2023. A deux pas de la Biocoop de Saint-Gaudens, dans la zone commercial d’Estancarbon autour de l’hypermarché Leclerc, ce sera la fête de l’hyperconsommation avec le Black Friday. Au Bazert, à Gourdan Polignan autour de l’hypermarché Super U là aussi les enseignes comme Centrakor misent sur le Black Friday. Alors que les français commencent à s’inquiéter des effets du réchauffement climatique, peu voient encore l’impact dévastateur de leurs habitudes de consommation. Si bien que presque la moitié des français prévoient de réaliser des achats lors du Black Friday. Tout d’un coup, la question du pouvoir d’achat et de l’inflation disparait sous les coups de boutoir des enseignes de l’hyperconsommation. A côté de cela, Biocoop tente de surnager médiatiquement pour expliquer le principe du Local Friday.

Biocoop Saint-Gaudens et Biocoop Bazert fête le Local Friday

Sur le site de l’enseigne Biocoop on ne trouve aucune référence à l’opération du Local Friday. Pourtant, la première enseigne française de ventes de produits bio invite ses magasins à participer à cette opération. Ainsi, les magasins Biocoop de Saint-Gaudens et Biocoop du Bazert répondent présents. Le principe du Local Friday est clairement un pied de nez au Black Friday. Si l’un sera la grande fête du capitalisme et des gadgets en plastique chinois, le Local Friday lui mettra la production locale au centre de l’attention. Sur cette journée les deux magasins Biocoop du Comminges reverseront la marge réalisée sur la vente des produits locaux à une initiative locale. Cette année, c’est Bastien Agello qui devrait recevoir ce petit coup de pouce financier. Il sera d’ailleurs sur place ce vendredi 24 novembre pour présenter son projet de transformation de 4ième et 5ième gamme pour les fruits et les légumes. La quatrième gamme représente les produits frais végétaux transformés prêt à l’emploi. Tandis que la cinquième gamme regroupe les végétaux cuits sous vide (pasteurisation ou stérilisation) et transformés.

Avec les deux Biocoop du Comminges consommer bio et local sera encore plus vertueux ce vendredi 24 novembre 2023 pendant le Local Friday.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…